بن نافل يحسم أجانب الهلال رسميا فِيْ 2022-2023.. بعد قرار التحكيم

قرر فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، قائمة الأجانب للمنتخب الكروي الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، إثر قرار مركز التحكيم الرياضي.

ورفضت “التحكيم” طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال برفع عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول مؤقتا من التعاقدات.

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وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. من أجل تجديد عقد كنو رغم توقيع اللاعب لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية من عقده.

* أجانب من الهلال موسم 2022-2023

ولأنه لم يكن من الممكن التعاقد مع أي لاعب، فقد أعلن الهلال هذا الصيف عَنّْ احتفاظه بجميع أجانبه، الذين مثلوا الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الماضي ؛ مخدوع

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مدافع كوريا الجنوبية جانغ هِيْون سو.

لاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار.

صانع الألعاب البرازيلي ماثيوز بيريرا.

الجناح البيروفِيْ أندريه كاريو.

الجناح البيروفِيْ ميشيل ديلجادو.

– المهاجم المالي موسى ماريجا.

المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.

قرر فهد بن نافل تسجيل النجم الأرجنتيني لوسيانو فِيْتو فِيْ قائمة الفريق الأول للموسم المقبل. بعد إتمام إعارته لنادي الشباب ؛ كونه الفضائي الثامن.