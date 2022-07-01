بن نافل يرفض نجم الأهلي.. ويضم ثنائي الشباب والنصر إلَّى الهلال

ورسم فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال خارطة العقود فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي فِيْ حال رفع عقوبة “الخلافات” عَنّْ فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. عَنّْ تجديد عقد نجمها الدولي محمد كنو رغم توقيع اللاعب على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار غرفة تسوية المنازعات. وسط أنباء قوية حول تعليق الحكَمْ هذا الصيف.

* نادي سوق الهلال الصيفِيْ.

وبحسب صحيفة “الشبابية” المقربة من بيت الهلالي ؛ لن يوقع الزعيم على أي لاعب أجنبي فِيْ مركز ميركاتو الحالي.

لهذا السبب، ستركز اتفاقيات الفريق الأول لكرة القدم مع الهلال، هذا الصيف، على اللاعبين المحليين. كالآتي

1- حسن تمبكتي

اعلن الاعلامي طارق سعد ان قلب مدافع نادي الشباب حسن طمبكتي يرضي قلبه. وستكون أول صفقة الهلال بعد رفع عقوبة “الخلافات” خاصة أن الوسيط فِيْ المفاوضات قريب جدا من خالد البلطان رئيس قلعة الليث.

2- محمد الكوكبي

وذكرت صحيفة الرياضية فِيْ ميركاتو الشتاء الماضي أن الهلال قدم 3 عروض للصفقة. للتعاقد مع فريقه محمد الكوكبي، لكن ناديه ظل معه فِيْ ذلك الوقت، بسبب مركز الفريق الصعب فِيْ دوري المحترفِيْن.

3 – فراس البريكان

وأكدت صحيفة “الشبابية” فِيْ أكثر من مناسبة أن المهاجم الشاب فراس البريكان الذي بدأ مشواره الكروي فِيْ نادي النصر قبل انتقاله إلَّى الفاتح سيكون مستقبله فِيْ الهلال. حيث هُو من محبي زعيم القلعة.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن غريب جناح الأهلي كان من أقوى المرشحين للانتقال إلَّى الهلال، قبل أن ينقطع الاتصال بينهم، عَنّْدما اقترب اللاعب من الفوز أو الاتحاد ؛ حسب آخر الأخبار.