بن نافل يزلزل الهلال.. قرار رسمي يحسم مستقبل بيريرا نهائيا

قرر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال رسمياً مستقبل النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

وانضم بيريرا، 26 عامًا، إلَّى الهلال، فِيْ صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة، “90 مليون ريال”.

اقرأ أيضا

حمدالله “يقول وداعا” للاتحاد وينضم الى العملاق من انجلترا .. الصفقة تقترب

بعد جارسيا … النصر يحصل على توقيع نجم الأهلي …

منذ وصوله إلَّى قلعة الزعيم، سجل النجم البرازيلي 3 أهداف وصنع 14 أخرى، فِيْ 32 مباراة رسمية، وسط انتقادات شديدة من الجماهِيْر، على مستواه الفني.

* بن نافل يقرر مستقبل بيريرا مع الهلال ..

وفِيْ هذا السياق، أعلن بن نافل، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن ماثيوز بيريرا سيستمر مع الفريق الأول لنادي الهلال، فِيْ الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وعزا رئيس نادي الهلال عدم عرض بيريرا بمستواه الفني المعتاد إلَّى عدم تكَيْفَ اللاعب بنسبة 100٪ مع الفريق الأول لكرة القدم.

انظر أيضا | “العودة إلَّى النصر” أمرَابِطْ على شفا دوري المحترفِيْن

وأضاف “بيريرا لم يذهب إلَّى المعسكر الصيفِيْ مع الهلال، مما أثر على تكَيْفَه مع الفريق الأول لكرة القدم”.

ورغم ذلك، اعتبر فهد بن نافل أن النجم البرازيلي حقق أرقامًا جيدة جدًا مع الهلال فِيْ موسمه الأول، معربًا عَنّْ ثقته فِيْ أنه سيبدو أفضل فِيْ المرحلة المقبلة.