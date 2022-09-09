بن نافل يصدم جماهِيْر الهلال.. ويكشف “أخطر مفاجأة” فِيْ قضية كنو

أطلق فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أخطر مفاجأة فِيْ “قضية” النجم العالمي محمد كانو، متوسط ​​ميدان فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ الأول من مايو / أيار الماضي، حظر Kno لمدة “4 أشهر” ؛ عَنّْ تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، بعد التوقيع مع منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي الذي أيد العقوبة وسط أنباء متضاربة فِيْ تاريخ انتهائها رسمياً.

* أقوال فهد بن نافل عَنّْ “عقاب” كنو

وكشف بن نافل، فِيْ تصريحات متلفزة، أن مجلس إدارة الهلال، والهِيْئات الفنية والإدارية، لا يعرفون تاريخ انتهاء عقوبة كنو.

وأشار فهد بن نافل إلَّى أنه لا يوجد شخص داخل قلعة الزعيم يعرف كَيْفَ “يحسب” مدة العقوبة. هل تشمل فترات راحة دولية و “إجازة” بين الموسمين أم لا

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وأعلن رئيس نادي الهلال الاتصال بالجهات المختصة. لمعرفة مَوعِد عودة النجم العالمي إلَّى الألعاب، فِيْ انتظار إجابة.

وأكد بن نافل أن الهلال يرغب فِيْ عودة محمد كانو للمنافسة بسرعة. من أجل إعداده للمشاركة مع المنتخب السعودي لكرة القدم، فِيْ مونديال 2022، فِيْ الدوحة، قطر.