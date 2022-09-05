بن نافل يغري نجم الاتحاد بعد “تجديد رئاسته للهلال”.. واللاعب يرد

بعد ربط اسمه بنادي الهلال، أثار أحد نجوم الاتحاد الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع مشاركة الصور إنستجرام.

الهلال محروم من التعاقدات حتى صيف 2023. بالنسبة لقضية النجم الدولي محمد كنو الذي جدد عقده مع فريق برشلونة رغم توقيعه لنادي النصر.

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لذلك كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ استعداد إدارة الهلال لسلسلة من الاتفاقيات ؛ لينضم إليها فِيْ صيف 2023، بعد انتهاء ركلة الجزاء بقيادة عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد “اللامع”.

* الرسالة المثيرة للجدل من العبيد

لكن يبدو أن العبود يفضل البقاء فِيْ فريق الاتحاد لكرة القدم الأول، فِيْ مواجهة الإغراءات الفنية والمالية التي يقدمها الهلال.

وشدد نجم النقابة فِيْ رسالته عبر “إنستجرام” على أن الرزق ليس بالمال فقط، بل فِيْ “الرضا” بما يمتلكه الإنسان ؛ من الإيمان والصحة والنجاة من التجربة.

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وعلى الرغم من بُعد رسالة العبود عَنّْ الحديث الرياضي فقد فسرها البعض. وهُو تأكيد على عدم تعرضه للمغريات المالية التي تقدمها الأندية المتنافسة لتوظيفه.

قِصَّة العبود ونادي الهلال

وبحسب معلومات نشرت فِيْ الأيام الأخيرة، فإن العبود سيكون أول توقيع لفهد بن نافل فِيْ موسم 2023-2024، خاصة بعد تجديد الثقة به كرئيس لنادي الهلال.

وأعلنت صحيفة “الشبابية”، اليوم الاثنين، انتخاب الجمعية العمومية لنادي الهلال فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال لولاية جديدة “4 سنوات”. .

وأشارت الصحيفة إلَّى أن ولاية بن نافل الجديدة ستبدأ من نهاية رئاسته الحالية، فِيْ نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.