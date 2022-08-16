بن نافل يهز الهلال بـ”قرار صادم”.. رحيل نجم جديد رسميا

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، “التخلص” من لاعب جديد، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال قرر فِيْ وقت سابق “الاستغناء” عَنّْ الثنائي محمد الخيبري وحمد العبدان. لعدم وجود حاجة فنية لهم فِيْ الفترة القادمة.

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لا يمكن للقائد التوقيع مع أي لاعبين جدد فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي ؛ بسبب رفضها التسجيل، بقرار من غرفة تسوية المنازعات ؛ عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه لنادي النصر.

* رحيل نجم جديد من الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الرياضية، رحيل فواز الطارس جناح فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن إدارة الهلال أعطت التريس الضوء الأخضر لنقل “نظام الإعارة” إلَّى أحد الفرق. لموسم رياضي.

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وكان الطارس (25 عاما) قد انضم إلَّى الهلال فِيْ صيف 2022 قادمًا من نادي الاتفاق، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلَّى الفِيْحاء فِيْ موسم 2022-2022.

يشار إلَّى أن اللاعب الشاب الملقب بـ “خليفة سالم الدوسري” سجل هدفا فِيْ 13 مباراة رسمية مع الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْحاء.