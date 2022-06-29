بهاء الدين محمد يهاجم حسن شاكوش.. والأخير يعتذر لمحمد حماقي

شن الشاعر المصري بهاء الدين محمد هجومًا مباشرًا على فنان المهرجان حسن شاكوش، متهمًا إياه بسرقة لحن أغنية النجم عمرو دياب “آه يا ​​حبيبي لا”، معلقًا “هل جاء بهذا الكفر”

نشر بهاء الدين محمد الأغنيتين المتتاليتين عبر حسابه على فِيْسبوك لمقارنة اللحن، معربًا عَنّْ غضبه من سرقة لحن الأغنية التي كتبها الشاعر المصري عمرو دياب فِيْ ألبوم “أكتر واحد بحبك” الذي نشر. فِيْ يوليو 2001.

وجاء فِيْ تدوينة بهاء الدين محمد “أتت إلَّى هذا الكفر .. هذا هُو الشخص الذي يسيء إلَّى أي أغنية محترمة ويشوهها! وقد تجرأ على إفساد أغنية لعمرو دياب يا حبيبي لا وغنائها بالفشل” هِيْ أيضا غيرت كلماتها

يشار إلَّى أن اعتداء الشاعر بهاء الدين محمد على حسن شاكوش جاء متأخرا، بعد عامين من إصدار أغنية العيد “قلبي الذي كان سعيدا”، الأمر الذي جعل البعض يتساءل لماذا تحدث بهاء الدين محمد اليوم، بالتزامن مع تسليم بطاقة النقابة لمترجم المهرجانات حسن شاكوش.

ألقى المعجبون باللوم على صاحب لحن أغنية “قلبي كان سعيدًا”، الذي بث اللحن كَمْا هُو من أغنية الفنان المصري “عمرو دياب”.

كَمْا دافع بعضهم عَنّْ شاكوش، معتبرين أن هذه الأغنية سبقت الشهرة الواسعة التي حققتها، وأن هذا النوع من الفن يواجه أزمة كبيرة، لأنه نوع جديد ومحدث، ولا يخضع لتصنيفات النقابة. من المهن الموسيقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فِيْها حسن شاكوش مثل هذا الاتهام، حيث سبق له أن اعترف بصراحة أن لحن أغنية “بنت الجيران” التي قدمها مع عمر كَمْال، مأخوذة من لحن الأغنية. “حاجة خفِيْة” للفنان المصري محمد حماقي، وهِيْ من ألحان محمد مدين وحققت نجاحًا لسنوات، حتى أنها قدمت مدينًا لمحاكَمْة شاكوش وعمر كَمْال للدفاع عَنّْ حقوقهما المادية والمعَنّْوية فِيْ الأغنية.

تمكن مدين من حذف أغنية “بنت الجيران” من اليوتيوب، بعد أن تحول الملحن المصري إلَّى إدارة الموقع وزودهم بكافة المستندات والوثائق التي تثبت أهليته للحن المستخدم فِيْ أغنية “بنت الجيران” التي تم تعديلها. وتحويله. فِيْ أغنية احتفالية.

قدم حسن شاكوش اعتذارًا رسميًا من الفنان محمد حماقي، والملحن يدين له بتصريحاته التي اتهمه خلالها بنقل لحن أغنية “حاجة خفِيْة” من أغنية تركية، وبررها من خلال مقطع فِيْديو نشره. . على حسابه على إنستغرام أن كلماته فِيْ هذا الشأن لم تكن أكثر من تأكيد لحقه فِيْ الأغنية وأن لحنه لم يُسرق.