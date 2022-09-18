بهاء سلطان يعلق على إطلالة أغنية “دلوقتي عجبناكوا” بعد أن أحدثت تفاعلا

علق الفنان المصري بهاء سلطان، على الجدل الذي أثاره بشأن ظهُوره على ملصق أغنيته “الآن أنا معجب بك” التي عرضت لأول مرة قبل أيام.

ظهر بهاء سلطان بملابس بيضاء طويلة، أبرزت شعره ولحيته. تراوحت ردود الفعل على مظهرها بين المعجبين، والسخرية، والنقاد.

وقالت الفنانة المصرية فِيْ تعليقها الأول “قِصَّة أن الأغنية ستأتي كَيْفَ وهل ستفعل ماذا ستفعل تخيل أن الأغنية جاءت بطريقة لم نكن نتوقعها”. رآني عزيز الشافعي ومنة القاي فِيْ هذه الأغنية، ولديهم عشم عَنّْد ربنا. لدي قبول بين الجمهُور “.

وأضاف بهاء سلطان فِيْ بيان صحفِيْ “أنا محظوظ بالعمل مع الأستاذ سعيد إمام، فهُو صاحب فكرة الشكل واللباس الذي ظهر فِيْه واختيار الأغاني، وأشرف الله على قبول الناس. . “

كَمْا بعث برسالة للجمهُور قائلاً “بسببك لم يكن لدي اسم فِيْ أي مكان. أنت سبب وجودي هنا وآمل أن أرتقي دائمًا إلَّى مستوى توقعاتك”.

بهاء سلطان يقدم أغنية “Now We Like You”

كان الفنان المصري قد طرح أغنيته الجديدة “الآن أنا معجب بك” فِيْ التعاون الأول مع شركة “روتانا” للصوت والفِيْديو، وهِيْ من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل. فِيْما تولى ماهر صلاح مرحلة الخلط والإنتاج الفني لسعيد الإمام.

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مظهر بهاء سلطان بعدد من الشخصيات، وعلى رأسهم نجم هُوليوود كيانو ريفز، إلَّى جانب الفنان الراحل سعيد صالح، خلال تجسيده لشخصية “سلطان السكري” فِيْ المناسبات. من مسرحية “الأطفال عَنّْدهم”. نابعة”.

وثّق الفنان المصري محمد هنيدي، عبر موقع “فِيْسبوك”، صورة جديدة استخدم فِيْها برنامج تحرير للصور ليضع وجهه فِيْ مكان وجه المطرب بهاء سلطان.

وعلق، مستخدماً اسم أحدث أغاني بهاء، “الآن نحب النجوم”.

احتفل بهاء سلطان بأول تعاون له مع شركة روتانا للصوتيات مع الألبوم الجديد، الخميس الماضي، وظهر اسمه واسم الألبوم والشركة المنتجة فِيْ أضواء برج القاهرة.