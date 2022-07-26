بهاتريك رديف.. السعودية لربع نهائي كأس العرب برباعية فِيْ العراق

حجز المنتخب السعودي مقعدا فِيْ ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022، والتي ستقام فِيْ مدينة أبها، خلال الفترة حتى 6 أغسطس.

فاز منتخبنا الوطني للشباب بنتيجة 4-1 على العراق فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب تحت 20 سنة.

وسجل عبدالله رديف الهدف الأول لفريقنا من ركلة جزاء فِيْ الدقيقة التاسعة، وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني للأخضر فِيْ الدقيقة 31، بعد أن انفرد كلياً بحارس المرمى العراقي، وتمريرة أرضية. الزاوية اليسرى

ورد عبود الشافعي بتسجيل هدف العراق الأول فِيْ الدقيقة 33، بعد تلقي عرضية، لتوجيه رأسية على المرمى، لتوقيع عبد الله رديف على هدفه الشخصي الثاني، والثالث للسعودية فِيْ الدقيقة 35. قم بتوجيه الرأس إلَّى الزاوية اليسرى.

وسجل عبدالله رديف هدفه الثالث والرابع للأخضر من ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 79 من المباراة.

إصابة العَنّْزي

وانتهت المباراة بإصابة لاعب المنتخب السعودي عبد الله العَنّْزي الذي غادر الملعب على نقالة طبية ليحل محله عبدالله زيد فِيْ الدقيقة 69.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلَّى 6 نقاط، ليقود المجموعة الأولى، ويطير إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، فِيْما احتلت موريتانيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم العراق فِيْ المركز الأخير بدون نقاط.

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