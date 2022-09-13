بهذا السعر.. مصر توافق على استبدال شحنة محتجزة من القمح الأوكراني

قال مصدران مطلعان إن مشتري الحبوب الحكومي فِيْ مصر وافق على استبدال شحنة جديدة تبلغ 60 ألف طن أوكراني محتجز بعد أسابيع من المفاوضات للإفراج عَنّْ الشحنة أو استبدالها.

وذكر أحد المصدرين أن الهِيْئة العامة للسلع التموينية ستشتري شحنة جديدة من القمح الروسي أو الأوكراني من نفس المورد، أولام، بسعر 361.25 دولارًا للطن على أساس التكلفة والشحن، وفقًا لرويترز.

وأضاف المصدر أن هذا هُو نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه للشحنة الأصلية البالغة 60 ألف طن، وسيتم إرسال الشحنة الجديدة بين 15 سبتمبر و 15 أكتوبر.

اشترت هِيْئة الأوراق المالية والسلع الشحنة الأصلية فِيْ مناقِصَّة فِيْ ديسمبر لشحنها فِيْ فبراير، لكنها عالقة فِيْ ميناء تشورنومورسك منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، وتم الاستيلاء على السفِيْنة فِيْ يوليو بناءً على طلب المدعين العامين فِيْ أوكرانيا. للتحقيق مع مالكها الروسي. مزعوم.

فِيْ حالة عدم القدرة على تسليم الشحنة، يتطلب دفتر مناقصات الهِيْئة العامة للسلع التموينية من الموردين الوفاء بالكَمْية التعاقدية من مصدر بديل، حيث لا يحتوي دفتر العطاء على شرط القوة القاهرة.

ومع ذلك، فِيْ يوليو، أعفت الهِيْئة العامة للسلع التموينية موردي أربع شحنات قمح أوكرانية تم شراؤها قبل الحرب ولكن لم يتم تحصيلها من التزاماتهم التعاقدية.

وقال المصدران إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية ألغت عقدها مع شركة جي تي سي إس للملاحة التي كان من المفترض أن تحمل الشحنة الأصلية.

وأضاف أحدهم أن الاتفاقية الجديدة مع شركة أولام ستعفِيْ الهِيْئة العامة للسلع التموينية من أي تكاليف إضافِيْة، فضلاً عَنّْ أي مسؤولية تجاه الشحنة الأصلية.

ولم ترد وزارة التموين على طلب للتعليق.

قال وزير التموين علي المصيلحي، الإثنين، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح ستكفِيْها لمدة 6.6 شهُور.