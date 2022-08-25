بهُوية الهلال الجديدة.. إيجالو يبدع ضد الخليج بـ”هدف وأسيست عالمي”

حقق نادي الهلال فوزاً جميلاً على الخليج، بهدفِيْن دون رد، فِيْ مباراته الأولى، فِيْ مسابقة “دوري الروشان السعودي”، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

سجل لنادي الهلال. النيجيري أوديون إيغالو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول وزميله المالي موسى ماريجا.

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وبهذه النتيجة يتصدر الزعيم جدول دوري الروشن “مؤقتا” برصيد 3 نقاط وبفارق هدف عَنّْ ضمك الفائز على الفِيْحاء (1-0).

* إغالو “الأفضل” فِيْ مباراة الهلال والخليج

وشهدت المباراة تألق إيغالو الذي استحق الحصول على لقب “الأفضل”. عَنّْدما ظهر فِيْ الدقيقة 88 شارك ضد الخليج.

سجل إيغالو هدفًا من تسديدة واحدة خلال الدقيقة 88، وصنع أيضًا هدفًا فِيْ مجموع المباراتين لـ “ماريغا” ؛ بالتزامن مع أولى مباريات الهلال مع “الهُوية الجديدة”.

لمس النجم النيجيري الكرة 21 مرة، بنسبة نجاح تمرير بلغت 55٪ فقط.

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وخلق أوديون إيغالو فرصتين لزملائه فِيْ الهلال، حيث سجل 3 تدخلات من أصل 4 شارك فِيْها.

لم يراوغ إيغالو طوال المباراة ؛ للحصول على تصنيف عام مقابل دول الخليج، جاء فِيْ المرتبة 8.1.