بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائي 2022،يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الازهر الشريف، على أحر من الجمر، وذلك بعد الانتهاء من أداء امتحانات العام الدراسي، في كافة المعاهد الأزهرية، حيث تم الإعلان من قبل قطاع الازهر عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022، عن طريق بوابة الأزهر الشريف بشكل الالكتروني، عن طريق رقم الجلوس، و سنتعرف بشكل أكبر على بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022

في الآونة الأخيرة انهى كافة الطلبة المعاهد الأزهرية في كافة محافظات مصر تقديم الاختبارات الازهرية، وبعد الانتهاء مباشرة باشرت عمليات التصحيح اختبارات الطلبة على ما يرام، وحسب ما أشارت بعض المصادر، بأن لحتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022، وبأن بأن تأخر في نشر موعدها لصالح الطالب، والجدير بالذكر بان كافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ستظهر على بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائي 2022

قام قطاع الأزهر الشريف بتوفير بوابة الازهر الشريف والتي تسهل على كافة الطلاب معرفة نتائجهم المراحل التعليمية، حيث أفاد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني الفترة الأخيرة عن الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائي 2022، بعد الانتهاء من عملية التصحيح وتدقيق كل الدرجات، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كافة الدرجات عن طريق بوابة الأزهر الشريف حيث يعرف الطلاب النتيجة بكل سهولة وبدون اي جهد.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

للتسهيل على الطلبة معرفة نتائجه الخاصة وفرت بوابة الأزهر الإلكترونية وهي خاصة بمعرفة النتائج، من خلال الضغط على الرابط الخاص بالبوابة، ومن ثم ادخال رقم الجلوس وفي الخطوات التالية:

قم بالدخول على البوابة الازهر الشريف الالكترونية من هنا

كن باختبار قطاع المعاهد الأزهرية

قم بالضغط على ايقونة الطالب تختار نتائج الامتحانات

ستظهر النتيجة على الفور فور اعتمادها من المعهد

قام المعهد الازهري باعتماد بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وهي الخاصة بعرض نتائج كافة نتائج الطلاب والطالبات لكافة المستويات في جميع المحافظات، كما سهلت على الطلبة التعرف على نتائجهم بكل سرعة بدلا من الذهاب الى المدرسة.