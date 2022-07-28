بوابة الأزهر الشريف لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس “علمي وأدبي”

وشهدت بوابة الأزهر الإلكترونية فِيْ تلك الأوقات إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون إعلان نتائج ثانوية الأزهر 2022 خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كانوا قد انتهُوا من إجراء الاختبارات. الانتهاء من تصحيح الوثائق ومتابعة المؤهلات والاعتماد الرسمي لنتيجة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويبقى فقط نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني المعين من قبل الأزهر للإعلان عن النتائج التي تم إعدادها بأكبر قدر من الكفاءة لتحمل التدفق الكبير للجمهُور المتوقع أن يزور الموقع فِيْ الساعات القليلة القادمة لمعرفة النتيجة، والتي ستصدر اليوم، متاحة لجميع الطلاب.

نتيجة ثانوية الأزهر 2022

بعد الانتظار وتساؤلات كثيرة من الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت مؤسسة الأزهر عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم الخميس 28 يوليو 2022، بعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ. الذي سيعقد فِيْ تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، وسيحضر المؤتمر عدد من علماء الأزهر وعلى رأسهم الإمام الأكبر، فضيلة الشيخ الدكتور. رقم المقعد.

رَابِطْ موقع الأزهر

سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا اليوم الخميس 28 يوليو 2022 بعد اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب أمس الأربعاء وتم الإعلان عن أن نسبة نجاح هذا العام عالية مقارنة بالسنوات السابقة مما جعل الطلاب يشعرون أكثر تفاؤلاً وتوقعًا لمعرفة النتيجة التي يمكن الحصول عليها بعد نشرها عبر البوابة الإلكترونية التي تم إعدادها جيدًا لتسهِيْل حصول الطلاب على النتائج، وذلك باتباع ما يلي