بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. الرابط المباشر

كتب : مروة صلاح

تتصدر بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بكافة شعبها، الثانوية الصاعية، والتجارية، والفندقية، اهتمام الملايين من الأشخاص، حيث يرغب طلاب التعليم الفني، في التعرف على نتائج الامتحانات 2022.

ويرغب قطاع عريض من طلاب وطالبات الشهادة الفنية، في الاستعلام عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، عبر بوابة التعليم الفني 2022، للاطمئنان على نتائجهم.

ويرصد “أهل مصر، بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تعد بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022، اهتمام مئات الآلاف من الأشخاص، من طلاب وطالبات الشهادات الفنية بكافة شعبها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من المقرر أن تظهر عبر بوابة التعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يتساءل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث يرغب قطاع عريض من الأشخاص، في متابعة الرابط المباشر لـ نتائج الامتحانات 2022.

ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، عن طريق بوابة التعليم الفني، من خلال هذا الرابـــــــط، حيث من من المقرر أن تظهر خلال أيام، فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

– يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عن طريق بوابة التعليم الفني، من هنـــا.

– يقوم الطالب تحديد نوع الدبلوم الخاص به ” صناعي، زراعي، تجاري، فندقي”.

– على الطالب إدخال كافة البيانات اللازمة.

– يقوم الطلاب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، في الخانة المحددة بذلك

– يقوم الطالب بالضغط على استعلم