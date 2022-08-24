بوابة الحرمين الإلكترونية تتخطى 26 مليون زيارة

بلغ عدد زوار البوابة الرقمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين في الاطلاع على الأخبار والاستفادة من باقات الخدمة الإلكترونية المقدمة للمسلمين حول العالم أكثر من (26) مليون زيارة. في غضون عامين ونصف.

180 دولة حول العالم

وأوضح مدير إدارة التطبيقات الرقمية فايز اللقماني، أن البوابة الرقمية تجاوزت عدد الأخبار الواردة فيها (8740)، مبينا أن ذلك يزيد من دافعية فريق العمل لتقديم أفضل ما لديهم.

يشار إلى أن عدد زوار الموقع شمل أكثر من 180 دولة من جميع أنحاء العالم، ويريد الفريق إثراء تجربة الزائر من خلال توزيع 15 مجلة من مجلة الحرمين منها 9 مجلات علمية يستفيد منها زائر الموقع. من. .