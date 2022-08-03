بوابة القبول الموحد جامعة أم القرى uqu.edu.sa رَابِطْ الاستعلام عن أسماء المقبولين بجامعة أم القرى

بوابة القبول الموحد أعلنت جامعة أم القرى جامعة أم القرى نتائج القبول والتسجيل بالجامعة للالتحاق والدراسة بالجامعة للعام الدراسي 1444 هـ عبر بوابة القبول الموحد الطلاب المقبولين فِيْ جامعة أم القرى. – جامعة القرى.

بوابة القبول الموحد جامعة أم القرى

بوابة القبول الموحد بجامعة أم القرى يمكن لجميع الطلاب المقبولين للترشيح فِيْ جامعة أم القرى الذهاب إلى الحساب الرسمي للجامعة على منصة تويتر، للاطلاع على كافة التحديثات الخاصة بالنتائج ومواعيد القبول. القبول فِيْ الجامعة بالإضافة إلى كافة المعلومات التي يحتاجها الطالب لإجراء إجراءات قبوله فِيْ الجامعة فِيْ الوقت المحدد.

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين إلى جامعة أم القرى معرفة أسماء المقبولين بالجامعة من خلال بوابة القبول الموحدة لجامعة أم القرى باتباع الخطوات التالية

• التسجيل فِيْ بوابة القبول الموحد بجامعة أم القرى “من هنا.

• انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول إلى بوابة الدخول الموحدة”.

• الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

• بعد ذلك يمكنك الاستفسار عن نتيجة القبول بجامعة أم القرى.

تاريخ تأكيد الطلب جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، فِيْ البيان الرسمي الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، الإعلان عن نتائج القبول النهائية للطلبة الذين تقدموا بطلبات لدخول الجامعة، وآخر مَوعِد هُو 7 محرم 1444 الساعة 12.12 ليلاً. .

رَابِطْ الاطلاع على أسماء المقبولين فِيْ جامعة أم القرى uqu.edu.sa

يمكن للطلاب المتقدمين إلى جامعة أم القرى معرفة أسماء المقبولين فِيْ الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ من خلال بوابة القبول الموحد “من هنا”. يجب على الطلاب المرشحين للقبول فِيْ برامج البكالوريوس والدراسات النظامية فِيْ جامعة أم القرى تأكيد ترشيحهم خلال الفترة الزمنية المحددة وتحديد الترقية إذا رغب الطالب فِيْ دخول الاختيار الثاني بعد نهاية فترة الترشيح الأولى.