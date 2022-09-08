بوابة المريض الإلكترونية طباعة موعد والتسجيل فيه 1444 ، تعد المملكة العربية السعودية من الدول العربية الاكثر تقدماً في المجال الطبي وتحتوي على العديد من المستشفيات والتي عرفت بالكفاءة العالية في العلاج لدى الكثير من المواطنين داخل المملكة ، ومن اهم تلك المستشفيات المتقدمة في المملكة المستشفى العسكري في الجنوب منطقة الرياض حيث أنها تقدم جميع الخدمات الصحية للمواطنين السعوديين، تابعوا معنا .

بوابة المريض الإلكترونية

تعتبر بوابة المريض الإلكترونية (Psmmc) من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المستشفى العسكري بالرياض. تقدم المستشفى من خلال بوابة المريض الإلكترونية العديد من الخدمات لجميع المواطنين، من أهمها حجز موعد للمرضى العسكريين في مختلف العيادات والأقسام الطبية، كما يتوفر قسم خاص. للرد على الأسئلة والاستفسارات، وهي خدمة مجانية تسهل على العاملين بالمستشفى والمرضى المسجلين من حيث التنظيم وسرعة وجودة العمل.

التسجيل في بوابة المريض الإلكترونية 1444

يقدم المستشفى العسكري العديد من الخدمات المتميزة لجميع المرضى العسكريين في المملكة العربية السعودية. لذلك، تم إنشاء بوابة المريض العسكري للاستفادة من هذه الخدمات. يتم التسجيل في بوابة المريض الإلكترونية من خلال الخطوات التالية

توجه إلى موقع المستشفى العسكري بالرياض “”.

تعريف الخدمات الإلكترونية.

اختيار بوابة الأمراض العسكرية.

انقر فوق خيار مستخدم جديد.

املأ جميع المعلومات المطلوبة.

تحديد كلمة السر للموقع.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

اكتب كلمة المرور.

اكتب الكود في المستطيل الرمادي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المحمول عن طريق رسالة نصية.

سيتم إخطار المستخدم بالتسجيل الناجح في بوابة المرضى العسكريين ؛ وبالتالي، يمكن للمستخدم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في بوابة المريض العسكرية.

بوابة المريض الإلكترونية طباعة موعد

من المهم حجز موعد قبل التوجه للمستشفى العسكري مما يساعد على تحديد المواعيد ومنع الازدحام. تتم طباعة الموعد أيضًا باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع المنصة الوطنية “”.

النقر فوق خيار زر المرضى.

أدخل معلومات المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

تحديد خدمة حجز المواعيد.

اضغط على خيار تفاصيل الحجز والتاريخ المناسب.

طباعة تفاصيل الحجز والمواعيد.

حجز موعد في المستشفى العسكري ببوابة المرضى بالرياض

تقدم بوابة المريض بالمستشفى العسكري بالرياض مجموعة من الخدمات الطبية للمرضى العسكريين مثل حجز موعد في المستشفى والاستشارات المجانية وغيرها. فيما يلي نستعرض كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري بالرياض

اذهب إلى موقع المستشفى العسكري بالرياض “”.

انقر فوق خيار بوابة المريض.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المريض.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

حدد كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

حدد خدمة حجز موعد.

تحديد موعد الموعد على الفور.

انقر فوق خيار تأكيد الموعد.

احجز موعدًا في بوابة المريض

يمكن حجز موعد في بوابة المريض ويتم ذلك إلكترونياً وفق الخطوات التالية

الانتقال إلى موقع المستشفى العسكري بالرياض “.

الدخول على بوابة المريض وتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

حدد علامة تبويب موعد.

حدد موعدًا في بوابة المريض.

حدد تاريخ ووقت الموعد بالتفصيل.

تأكيد الحجز.

تطبيق المستشفى العسكري

يمكن لجميع المرضى العسكريين في المملكة العربية السعودية تنزيل تطبيق المستشفى العسكري بالرياض، للاستفادة من جميع الخدمات الطبية والصحية والإدارية التي تقدمها المستشفى عبر بوابة المريض الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال الروابط التالية

تنزيل تطبيق المستشفى العسكري للأندرويد ““.

تنزيل تطبيق المستشفى العسكري لأجهزة iPhone ““.

تواصل مع مستشفى القوات المسلحة بالرياض

يمكنك التواصل مباشرة مع مستشفى القوات المسلحة بالرياض من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رابط الدخول المباشر لمستشفى القوات المسلحة “”.

الاتصال على رقم الهاتف 114976500

اتصل على رقم الفاكس 14976400

للأسئلة أو الاستفسارات يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني التالي [email protected]

رقم شؤون مرضى المستشفى العسكري

يمكن لجميع العملاء التواصل مباشرة مع رقم شؤون المرضى بالمستشفى العسكري بالرياض، ويتم ذلك عن طريق الاتصال على الأرقام التالية

رقم خدمة عملاء شؤون المرضى بالمستشفى العسكري 114976500.

رقم حجز موعد في المستشفى العسكري 014791000 أو 114777714

رابط بوابة المريض طباعة موعد PSMMC

يمكن لجميع المرضى العسكريين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من بوابة المريض الإلكترونية، سواء للسؤال أو الاستفسار، أو الاستفادة من خدمة حجز المواعيد، أو طباعة حجز موعد، من خلال الرابط التالي “”.

بوابة المريض الإلكترونية طباعة موعد والتسجيل فيه 1444 ، أتاحت المستشفى العسكري والتي تعد من اكثر المستشفيات ذات كفاءة عالية في علاج المرضى ، على توفير اهم الخدمات التي يستطيع المرضى الاستفادة منها وهي بوابة المريض الالكترونية بحيث يستطيع المريض الحجز والاستفسار عبرها .