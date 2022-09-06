بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أتاحت وزاره العمل المصرية موقع إلكترونيا بأسم بوابة الوظائف الحكومية لتقديم الوظائف لكافه الأفراد في جمهوريه مصر العربية، ومن الالتزام بقواعد الفئة الحاكمة والمنظمة للتشغيل عملت على توفير جهاز إداري لتوظيف الأفراد في الدولة حيث يقدم في هذا الموقع بوابه الوظائف الحكومية العديد من الخدمات للأفراد للتسجيل في الوظائف الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بالإعلان عن وظائف حكوميه جديده للشركه القابضة للمياه والصرف الصحي والتي تتبع وزاره الإسكان المصرية عن طريق إدراج رابط على بوابه التوظيف الحكومية المصرية وتم تقديم هذا الرابط مؤخرا لطلبات التوظيف للأفراد في وزاره الإسكان في قسم المياه والصرف الصحي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد تنزيل طلب الالتحاق بالوظائف التابعة لوزارة الإسكان فقد قدمت وزاره الإسكان طلب الالتحاق مرفقًا بالعديد من الشروط للوظيفه الشاغرة ومنها اهم الشروط القدرة على القيادة والتوجيه لما تحتاجه هذه الوظيفة من إرادة وقوة للتوجيه، ومن الشروط أيضا وجود خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال ويتم اعتبار واعتماد الخبرة التي يتم تقديمها من محكمة النقض ولمده ثلاثة سنوات وينبغي على المتقدم أن يكون قضى 15 سنة بدون عمل في محكمة النقض.

شروط التقدم في وظيفة وزارة الاسكان

ومن الشروط التي طلبها الموقع لتقديم للوظيفه هو حمل ليسانس حقوق او شريعة وقانون، للتقدم في وظيفه وزاره الإسكان في حال قبول الوظيفة للطلبات المقدمة فينبغي على الشخص إحضار المستندات والأوراق المطلوبة للوظيفه وأول طلب يكون بيان حاله وظيفيه معتمده يتضمن التاريخ والوقت التوظيفي وقدرات عمليه ومهنيه وقياديه بوثائق رسمية، ومن الشروط أيضا بيانات انجاز واسهامات في الوحدة العامل بها الشخص، ويتم التقديم بمقترح وافي لتطوير الوحدات، وإحضار صورة عن البطاقة الشخصية وسبع صور شخصيه مقاس اربعه في سته في كل ملف وإرفاق عدد سبعة ملفات اصل وصور وتقديم الطلبات والمستندات باليد في مركز وزاره الإسكان.

يتم قبول الطلبات من بداية تاريخ 21 من شهر أغسطس الى 20 من شهر سبتمبر ولم يتم قبول اي طلب بعد هذا الموعد.