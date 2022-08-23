بوابة تقديم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي ، يتساءل الكثير من المواطنين في جمهورية المغرب العربية عن كيفية تقديم الدعم المخصص لقطاع النقل الطوقي ، حيث أطلقت الحكومة عملية تقديم الدعم المخصص لقضاء النقل الترقي يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر مارس لعام 2022، حيث يمكن تقديم الدعم المخصص لقطاع النقل الطوقي من قبل وزارة الداخلية المغربية.

قطاع النقل الطرقي

تم الإعلان بشكل رسمي من قبله المجلس الأعلى الحكومي حول تقديم الدعم المخصص لقضاء النقل الطوقي والفئات المهنية التي سيخضع إلى 180 ألف عربة، وقالت الحكومة حول تقديم هذا الدعم يأتي إلى جانب مساندة قطاع النقل والتخفيف من آثار الارتفاع لأسعار المحروقات بالأسواق المحلية والداخلية وكذلك تفاقم الأسعار الدولية.

الفئة المستفيدة من الدعم المخصص لقطاع نقل الطوقي

الفئة المستفيدة من النقل الطرقي هم المسافرون وجاء دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة وكذلك 1600 درهم للسيارات الأجرة الصغيرة وكذلك 1800 درهم للعربات النقل المزدوج وجاء 700,000 درهم لحافلات النقل للمسافرين و 6,200 درهم لحفلات النقل الحضري، أما بخصوص النقل السياحي جاء بحوالي 2800 درهم للحافلات الصنف الأول و 1400 درهم للحفلات الصنف الثاني وألف درهم للصنف الثالث.

رابط تقديم الدعم لقطاع النقل الطوقي

أكدت الحكومة المغربية عن إمكانية تقديم الدعم للقطاع النقل الطوقي ابتداء من الأول من شهر أبريل لعام 2022 ويمكن الاستفادة من الدعم للفئات المحددة من خلال وزاره الداخلية، ويمكن التسجيل في الدعم الطوقي من خلال الرابط التالي من هنا.

تقديم الدعم لقطاع النقل الطوقي المدرسي

وقالت وزاره الداخلية المغربية سنقوم بدعم القطاع المدرسي وسنخصص له نسبا من إنشاء الطرق وجاء دعم هذا الخطاب بحوالي 1200 درهم لكل عربه وألف درهم لكل عرضة مخصصة للنقل المدرسي.

لقد اهتمت الحكومة المغربية بمجال الطرق وكذلك في وزاره النقل والمواصلات وخاصة لها مجموعة من المبادرات والدعم لكي تسهل عملية النقل والمواصلات في كافة الطرق المؤدية إلى المغرب سواء كانت داخلية أو خارجية