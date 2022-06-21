بوابة تواصل الديوان الملكي للمساعدات المالية العاجلة – سداد ديون المُعسرين- منحة أرض my.gov.sa

بوابة التواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية عاجلة أو منحة أرض مجانية أو مصاريف علاجية ، على رابط بوابة منصة “الوصول الوطني الموحد” لتقديم طلب وكتابة طلب وخطاب للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية إلى إنشاء سكن لائق بمساعدة الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعودية “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” ، حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضي للديوان الملكي لتخصيصها للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود ، و وزع الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa خلال العام الماضي أكثر من 5000 قطعة أرض مجانية لمن تقدموا بطلبات على قطعة أرض في العديد من المناطق والمدن السعودية.

لا تقتصر مساعدة الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط ، بل يمتد إلى اليد السخية للديوان الملكي من خلال تقديم المساعدات المالية ، وكذلك سداد القروض والديون للمواطنين غير القادرين على الوفاء بديونهمكما يوفر الديوان الملكي العلاج المجاني والمساعدات النبيلة الأخرى للمحتاجين.

وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل” يعتبر بوابة الخير لمواطني المملكة المحتاجين ، حيث تتيح بوابة التواصل بالديوان الملكي تقديم شكوى أيضاً ، وهي خدمة إلكترونية. عن طريق الديوان الملكي ، وتتلقى البوابة الإلكترونية الخاصة بإيصال شكاوى المواطنين عن أي إخفاق للجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.

كيفية الاتصال بالديوان الملكي للاستعلام والشكوى وتقديم الطلب

البريد: “الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.” كإيميل رسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على الرقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على 920030003.

منح الأراضي المجانية الموزعة عن طريق الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020

المنطقة والمنطقة المنح المرتفعة المنفذة لعام 2020 تم تنفيذ جميع المنح منح الأراضي التي لم يتم تنفيذها خلال العام الطلبات التي تم استبدالها عدد المواطنين الحاصلين على منح خلال عام العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 الرياض 345 391462 23131 0 189 محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 صعبة 1241 35723 172 17 1237 القصيم 447 27662 1376 0 446 جازان 98 6840 4183 0 98 أجوف 101 18485 0 10 101 تبوك 443 19682 0 0 443 وابل 1155 16611 0 0 1154 الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 نجران 0 4879 7 0 0 الطائف 145 1835 645 14 144 الحسا 693 7003 465 0 693 حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

رابط منح الأراضي المجانية للديوان الملكي 1443 رابط بوابة كونيكشن www.my.gov.sa

بمنح الديوان الملكي أراضي سكنية مجانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، حيث يجب كتابة خطاب يوضح الوضع المالي والاجتماعي لمقدم الطلب ، من أجل دراسة الطلب وبيان مدى أهلية المواطن الذي تقدم بطلب للحصول على منحة. قطعة أرض مجانية ، ويمكن الاستفسار عن طلب منح أرض مجانية خالته من خلال خدمة الوصول Electronic Consolidator.

تقديم نموذج لتقديم طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

الاستعلام عن حالة طلب منحة أرض من الدين الملكي على بوابة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”



يتم ذلك عن طريق الدخول على رابط الوصول الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستعلام عن حالة طلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي ، حيث يتم متابعة حالة الطلب حتى الحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعوديةباتباع:

تسجيل الدخول إلى ارتباط إلى بوابتي الإلكترونية للخدمات.

اختر الخدمات الإلكترونية.

يختار رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المنح.

اضغط على الرابط للاستعلام عن منح الأراضي.

بيان المساعدة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين

سداد الديون والقروض لذوي الاحتياجات الذين ثبت عدم قدرتهم على سداد ديونهم من خلال المستندات.

تقديم منح الأراضي لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سكنًا لائقًا يوفر لهم حياة كريمة.

يوفر الديوان الملكي تكلفة العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.

الديوان الملكي يستقبل المواطنين’ التظلم من سوء الخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كيفية التسجيل على رابط وزارة الإسكان للحصول على منحة أرض وخطوات تقديم الطلب



إنشاء حساب على رابط موقع سكني .

. يزور رابط موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية .

. خدمة اختيار مشروع سكني.

اكتب رقم السجل المدني واضغط على أيقونة التالي.

أدخل البيانات المطلوبة ، بما في ذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، ووافق على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول مع رمز التأكيد والتحقق.

أدخل رمز التحقق في المكان المطلوب.

انقر فوق أيقونة التأكيد.

انقر فوق حفظ البيانات.

الشروط البلدية للتسجيل والتقدم لمنحة الأرض 1443

قم بزيارة رابط التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مطلق أو أرمل لمن هم فوق 25 سنة.

أستطيع الزيارة رابط يشرح كيفية التسجيل والتقديم لمنحة الأرض المجانية.

وبذلك قدمنا ​​لمتابعي موقعنا الإلكتروني “علمني” طريقة تقديم وتسجيل عرض للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي السعودي ، وذلك من خلال مشاركة الديوان الملكي مع وزارة البلدية و الشؤون القروية والإسكان ، حتى يتمكن العاجز من محدودية الدخل من إنشاء سكن لائق لحياة كريمة ، هذا بالإضافة إلى المساعدة المالية التي يقدمها الديوان الملكي للمحتاجين ، وكذلك خدمة العلاج في المملكة. حساب الأمراض المزمنة غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج ، في إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً.