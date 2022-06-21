بوابة تواصل الديوان الملكي للمساعدات المالية العاجلة – سداد ديون المُعسرين- منحة أرض my.gov.sa

بوابة التواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية عاجلة أو منحة أرض مجانية أو مصاريف علاجية ، على رابط بوابة منصة “الوصول الوطني الموحد” لتقديم طلب وكتابة طلب وخطاب للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية إلى إنشاء سكن لائق بمساعدة الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعودية “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” ، حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضي للديوان الملكي لتخصيصها للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود ، و وزع الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa خلال العام الماضي أكثر من 5000 قطعة أرض مجانية لمن تقدموا بطلبات على قطعة أرض في العديد من المناطق والمدن السعودية.
الديوان الملكي’بوابة التواصل للمساعدات المالية العاجلة – سداد ديون المعسرين – منحة أرض
لا تقتصر مساعدة الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط ، بل يمتد إلى اليد السخية للديوان الملكي من خلال تقديم المساعدات المالية ، وكذلك سداد القروض والديون للمواطنين غير القادرين على الوفاء بديونهمكما يوفر الديوان الملكي العلاج المجاني والمساعدات النبيلة الأخرى للمحتاجين.
وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل” يعتبر بوابة الخير لمواطني المملكة المحتاجين ، حيث تتيح بوابة التواصل بالديوان الملكي تقديم شكوى أيضاً ، وهي خدمة إلكترونية. عن طريق الديوان الملكي ، وتتلقى البوابة الإلكترونية الخاصة بإيصال شكاوى المواطنين عن أي إخفاق للجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.
كيفية الاتصال بالديوان الملكي للاستعلام والشكوى وتقديم الطلب
- البريد: “الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.”
- كإيميل رسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على الرقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على 920030003.
منح الأراضي المجانية الموزعة عن طريق الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020
|المنطقة والمنطقة
|المنح المرتفعة المنفذة لعام 2020
|تم تنفيذ جميع المنح
|منح الأراضي التي لم يتم تنفيذها خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|عدد المواطنين الحاصلين على منح خلال عام
|العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|محافظة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|صعبة
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|أجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|وابل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|منطقة الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|الحسا
|693
|7003
|465
|0
|693
|حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
رابط منح الأراضي المجانية للديوان الملكي 1443 رابط بوابة كونيكشن www.my.gov.sa
بمنح الديوان الملكي أراضي سكنية مجانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، حيث يجب كتابة خطاب يوضح الوضع المالي والاجتماعي لمقدم الطلب ، من أجل دراسة الطلب وبيان مدى أهلية المواطن الذي تقدم بطلب للحصول على منحة. قطعة أرض مجانية ، ويمكن الاستفسار عن طلب منح أرض مجانية خالته من خلال خدمة الوصول Electronic Consolidator.
تقديم نموذج لتقديم طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي
الاستعلام عن حالة طلب منحة أرض من الدين الملكي على بوابة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
يتم ذلك عن طريق الدخول على رابط الوصول الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستعلام عن حالة طلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي ، حيث يتم متابعة حالة الطلب حتى الحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعوديةباتباع:
- تسجيل الدخول إلى ارتباط إلى بوابتي الإلكترونية للخدمات.
- اختر الخدمات الإلكترونية.
- يختار رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المنح.
- اضغط على الرابط للاستعلام عن منح الأراضي.
بيان المساعدة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين
- سداد الديون والقروض لذوي الاحتياجات الذين ثبت عدم قدرتهم على سداد ديونهم من خلال المستندات.
- تقديم منح الأراضي لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سكنًا لائقًا يوفر لهم حياة كريمة.
- يوفر الديوان الملكي تكلفة العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.
- الديوان الملكي يستقبل المواطنين’ التظلم من سوء الخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كيفية التسجيل على رابط وزارة الإسكان للحصول على منحة أرض وخطوات تقديم الطلب
- إنشاء حساب على رابط موقع سكني.
- يزور رابط موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.
- خدمة اختيار مشروع سكني.
- اكتب رقم السجل المدني واضغط على أيقونة التالي.
- أدخل البيانات المطلوبة ، بما في ذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، ووافق على جميع الشروط والأحكام.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول مع رمز التأكيد والتحقق.
- أدخل رمز التحقق في المكان المطلوب.
- انقر فوق أيقونة التأكيد.
- انقر فوق حفظ البيانات.
الشروط البلدية للتسجيل والتقدم لمنحة الأرض 1443
- قم بزيارة رابط التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مطلق أو أرمل لمن هم فوق 25 سنة.
- أستطيع الزيارة رابط يشرح كيفية التسجيل والتقديم لمنحة الأرض المجانية.
وبذلك قدمنا لمتابعي موقعنا الإلكتروني “علمني” طريقة تقديم وتسجيل عرض للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي السعودي ، وذلك من خلال مشاركة الديوان الملكي مع وزارة البلدية و الشؤون القروية والإسكان ، حتى يتمكن العاجز من محدودية الدخل من إنشاء سكن لائق لحياة كريمة ، هذا بالإضافة إلى المساعدة المالية التي يقدمها الديوان الملكي للمحتاجين ، وكذلك خدمة العلاج في المملكة. حساب الأمراض المزمنة غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج ، في إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً.
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