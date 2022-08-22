رقم قياسي جديد سجلته التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من عام 2022، لمواصلة مسارها التصاعدي.

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون و 53 مليار درهم فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لأول مرة فِيْ تاريخها، بمعدل نمو 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وبزيادة. 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة فِيْ 2022 و 2022 على التوالي. .

تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات فِيْ النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم، مؤكدة نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية فِيْ تسريع التعافِيْ الكامل والعودة إلَّى الانتعاش الاقتصادي المنشود، بعد أن تغلبت الإمارات على الانعكاسات السلبية. انتشار جائحة كوفِيْد -19 على التجارة الدولية بشكل عام.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين جميع أنحاء العالم، فِيْ حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع استمرار دولة الإمارات فِيْ تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الاستراتيجية. الأسواق حول العالم، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة. التجارة والخدمات اللوجستية.

يعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية من بين 50 مشروعًا ستقود المرحلة التالية من النمو والتنمية المستدامة فِيْ دولة الإمارات خلال الخمسين عامًا القادمة، وتشمل عددًا من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالميًا وإقليميًا.

وبحسب بيانات أولية رسمية صادرة عَنّْ وزارة الاقتصاد، سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية بدورها رقما قياسيا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022، محققة نحو 180 مليار درهم لأول مرة فِيْ تاريخها، بمعدل نمو. بنسبة 8٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبزيادة بنسبة 53٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، و 50٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبنسبة نمو 69٪ عَنّْ نفس الفترة من عام 2022. وتضاعف تقريبا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بما سجلته خلال نفس الفترة من عام 2017. وهذا يؤكد المسار المتصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات، فِيْ مؤشر قوي على نجاح سياسات التنويع. الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

بدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، حيث اقتربت من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة فِيْ تاريخها، وبمعدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت بنسبة 20٪، 51٪. و 16٪ و 23٪ مقارنة بفترات مماثلة فِيْ 2022 و 2022 و 2022 و 2022 على التوالي.

وبحسب معطيات أولية رسمية، ارتفعت واردات الإمارات، مسجلة رقما قياسيا جديدا، باقترابها حاجز الـ580 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، للمرة الأولى فِيْ تاريخها أيضا، وسجلت نموا بنسبة 19٪ مقارنة بـ580 مليار درهم. نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة 49٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وكذلك نمو بنسبة 24٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، ومعدل نمو 25٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كَمْا أظهرت البيانات تراجع مساهمة الواردات إلَّى 55٪ من تجارة الإمارات غير النفطية، فِيْما أصبحت حصة الصادرات غير النفطية 17٪، فِيْما بلغت حصة إعادة التصدير 28٪، فِيْما بلغت هذه البيانات عَنّْد مقارنتها. إلَّى السنوات السابقة، كشفت أن الصادرات الوطنية حققت نموا ونشاطا كبيرا أدى إلَّى زيادة مساهمتها فِيْ التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة.