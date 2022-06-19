بوابة سلطنة عمان التعليمية home.moe.gov.om رابط دخول نتائج الطلاب واستخراج الشهادة

بوابة سلطنة عمان التعليمية home.moe.gov.om الدخول في نظام النتائج لطلبة سلطنة عمان واستخراج شهادة الطلاب من حساب ولي الأمر للمرحلة الابتدائية حتى الصف الحادي عشر على رابط نتائج الطلاب ، بوابة سلطنة عمان التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العمانية. أعلنت البوابة التعليمية لسلطنة عمان عن شهادة Oman.moe.gov.om تتوفر نتائج امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني 2021-2022 ويمكن استخراجها ويمكن الحصول على الشهادة من حساب ولي الأمر من البوابة التعليمية العمانية عبر الهاتف المحمول أو البطاقة الذكية. كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال شركة عمانتل وكذلك شركة الاتصالات “Ooredoo” من خلال خدمة الرسائل القصيرة ، حيث يمكن للطلاب من جميع المستويات والفصول إرسال رسالة نصية برقم المقعد إلى الرقم الموحد “90200” ، وسيتم إرسال النتيجة على الفور برسالة قصيرة ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الدبلوم العام ستكون متاحة في اليوم التالي على موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية.

البوابة التعليمية لسلطنة عمان home.moe.gov.om رابط لإدخال نتائج الطلاب واستخراج الشهادة

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة المرحلة الابتدائية حتى الصف الحادي عشر قد تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل وزيرة التربية والتعليم “الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية” ، وتم إقرار نسب النجاح والإبلاغ عنها في القطاعين العام والخاص. المدارس.

أما بالنسبة لطلبة دبلوم التربية العامة ، فقد بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من الجولة الأولى يوم الأحد 5 يونيو 2022 ، من خلال 355 لجنة امتحانات موزعة على مديريات التربية والتعليم في محافظات السلطنة ، حيث يتقدم 54922 طالب وطالبة. امتحانات الدبلوم العام ، وتم تجهيز أربعة مراكز لإدارة عمليات التصحيح والمراجعة والرقابة على الدرجات. تعمل هذه اللجان في نوبات الصباح والمساء.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح والمؤشرات لنتائج امتحانات الدبلوم العام للفصل الدراسي الأول كانت على النحو التالي:

وحققت دبلومة التعليم العام “النظامي” نسبة نجاح بلغت 80.24٪ ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 49063 طالبًا وطالبة.

وحققت دبلومة التعليم العام للمدارس الخاصة “ثنائية اللغة” نسبة نجاح بلغت 90.47٪ ، وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 1450 طالبًا وطالبة.

دبلوم التعليم الفني العام “كلية الحرس السلطاني العماني التقنية ثنائية اللغة ، كانت نسبة النجاح 100٪ ، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات 49 طالبًا.

دبلوم التربية العامة والعلوم الإسلامية بنسبة النجاح 97.86٪. أما عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات فقد بلغ عددهم 187.

حققت دبلومة التربية العامة “التربية الخاصة” نسبة نجاح 90.91٪ ، وبلغ عدد المتقدمين 13 طالبًا وطالبة.

جدول معدلات النجاح لطلبة الدبلوم العام للفصل الدراسي الأول 2021-2022

نظام تعليمي عدد المتقدمون معدل النجاح دبلوم التعليم العام (منتظم) 49063 80.24٪ دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائي اللغة) 1450 90.47٪ دبلوم التعليم الفني العام من الكلية التقنية للحرس السلطاني العماني (ثنائي اللغة). 49 100٪ دبلوم التربية العامة والعلوم الإسلامية 187 97.86٪ دبلوم التربية العامة (التربية الخاصة) 13 90.91٪

البوابة التعليمية لسلطنة عمان home.moe.gov.om نتائج وإصدار الشهادات الطلابية

توفر وزارة التربية والتعليم في عمان لجميع الطلاب موقع البوابة التعليمية للاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

يزور رابط البوابة التعليمية العمانية .

. أو تسجيل الدخول إلى رابط لشهادة البوابة التعليمية لسلطنة عمان مع اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الطلابية.

انقر على أيقونة المنصة التعليمية

أدخل اسمك وتاريخ ميلادك.

أدخل رقم المقعد

انقر فوق {التالي.

سجل رقم هاتفك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

نتائج الطلاب على نظام البوابة التعليمية العمانية

تقدم البوابة التعليمية العمانية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات. من خلال حساب الطلاب على البوابة يمكنهم الاستفادة من الخدمات التالية:

اعرض ملف الطالب.

احصل على جدول المدرسة.

أدخل خيارات المواد الاختيارية.

احصل على نتائج الامتحان.

لمزيد من المعلومات حول يمكن زيارة رابط إلى دليل مستخدم بوابة الهيئة العامة للتربية والتعليم.

الخدمات الأساسية على نظام البوابة التعليمية في سلطنة عمان

برنامج استقبال الطلاب.

تضم المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم جميع الكتب والمناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

شبكة تعليمية.

زاويتي التعليمية.

استخدام الشبكة الدولية.

دعم التطبيقات المجانية.

وهكذا استعرضنا معكم كيف وكيف نستفسر عن نتائج الطلاب على جميع المستويات والفصول في سلطنة عمان من خلال رابط نتائج الطلاب على بوابة سلطنة عمان التعليمية وكذلك جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها. بوابة إلكترونية للطلاب والطالبات ، وفي حال وجود أي استفسارات أو استفسارات بخصوص نتائج الطلاب والطالبات وكيفية الحصول على الشهادة من حساب ولي الأمر يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير.