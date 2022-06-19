بوابة مركز المعلومات || رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 التجارة والصناعة والزراعة والفنادق 3 و 5 سنوات “fany.emis.gov” بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022 ، نجد أن هناك حالة ترقب وانتظار تجتاح الطلاب وكذلك أولياء الأمور في هذا الوقت ، من أجل التعرف نتائج الامتحانات التي أجراها الطلاب خلال الفترة الأخيرة من خلال اللجان المؤمنة والمنتسبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى جميع المحافظات ، وسنقوم الآن بمراقبة موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، وكذلك رابط موقع بوابة التعليم الفني لاستخراج نتائج الطلاب.

نتائج الدبلوم الفني لبوابة مركز المعلومات 2022

اختتمت امتحانات الدورة الأولى من الدبلوم الفني في الأيام الأخيرة والتي جرت في جميع المحافظات ، حيث وجدنا أن عدد طلاب الدبلوم الفني المتقدم لامتحانات هذا العام بلغ نحو 816948 طالبا ، فيما الوزارة من أشرف على التعليم الفني من خلال الامتحانات. شارك في أعمال المراقبة والتنظيم والمراقبة في لجان الامتحانات 212 Faw 951 من المراقبين ورؤساء اللجان والمشرفين. حوالي 1431 مادة امتحانية على اختلاف أنواعها وشعبها تم إجراؤها في 3111 لجنة امتحانات على مستوى المدارس الفنية ، وتعتبر نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 الشريحة الأكبر من حيث عدد الطلاب. سيتم الإعلان عن امتحانات الدبلوم مطلع الأسبوع المقبل ، بالتزامن مع الموعد المعلن رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 ، بعد الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات. الطلاب بشكل عام ومن ثم تمت الموافقة على النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 رابط بوابة التعليم الفني

يمكن بسهولة معرفة نتائج امتحانات الجولة الأولى لطلبة الدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة التعليم الفني باتباع الخطوات التالية مباشرة.