بوادر أزمة نارية بين بيريرا وإدارة الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي عن بوادر أزمة خطيرة بين إدارة نادي الهلال السعودي وماتيوس بيريرا أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي.

أزمة حادة بين ماتيوس بيريرا وإدارة الهلال

وأكدت صحيفة “الوئام” أن ماتيوس بيريرا غاضب من إدارة الهلال السعودي، لأنها لم تسمح له بالمغادرة، حيث يرفض اللاعب البقاء مع الزعيم.

بيريرا يريد مغادرة الهلال السعودي

يرغب ماتيوس بيريرا في ترك صفوف الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد تسجيله 67 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد جدة.

ودخل الهلال منافسة قوية مع اتحاد جدة ليفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.