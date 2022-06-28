بوان تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 3 ملايين سهم

أصدر مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوصية الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بحد أقصى 3 ملايين سهم، بحيث لا تتجاوز. 5٪ من الأسْهُمْ المصدرة.

وقال بوان فِيْ تصريح لـ “تداول السعودية”، إن مجلس الإدارة أو من يفوضه رأى أن سعر السهم فِيْ السوق أقل من قيمته العادلة.

وأضافت أن شراء الأسْهُمْ سيتم تمويله من موارد الشركة الخاصة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهِيْلات الائتمانية.

وأوضحت أن الشركة لا تملك حاليا أي أسهم خزينة.

سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على عملية الشراء. كَمْا يتعين على الشركة استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة فِيْ الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفِيْذاً لقانون الشركات المساهمة المدرجة.

لن يكون للأسهم المراد شراؤها من قبل الشركة أصوات فِيْ جمعيات المساهمين.

يجب أن تستوفِيْ الشركة جميع شروط الملاءة المالية الواردة فِيْ الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفِيْذاً لقانون الشركات المساهمة المقيدة.

وأغلق سهم بوان عَنّْد 28.20 ريال.