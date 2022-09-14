بوبيندزا ومينا يقودان تشكيل الشباب الرسمي أمام العدالة

أعلن الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق الذي سيواجه العدالة، فِيْ مباراة الفريقين، عصر اليوم، “الأربعاء”.

وتقام مباراة العدل والشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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كان تكوين الشباب على النحو التالي.

حارس المرمى كيم سونغ جيو

الدفاع متعب الحربي، اياجو سانتوس، حسن تمبكتي، فواز الصقور

خط الوسط حسين القحطاني، كريشوفِيْاك، جوانكا

المهاجمون آرون بوبيندزا، كارلوس جونيور، سانتي مينا.

بدأ الشباب مشوارهم فِيْ دوري الروشان السعودي بفوز كبير على الباطن بثلاثة أهداف نظيفة، ثم تغلب على أبها بأربعة أهداف نظيفة وتغلب على الطائي بأربعة أهداف نظيفة فِيْ الجولات الثلاث الأولى.