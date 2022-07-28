بوتافوجو ينتظر قرار مركز التحكيم لرفع عقوبات الهلال !

واندلعت وسائل إعلام حول ترقب نادي بوتافوجو البرازيلي للقرار المنتظر من مركز التحكيم الرياضي بشأن تعليق عقوبة الهلال، والذي سيسمح له بإغلاق صفقات جديدة خلال السوق الصيفِيْ.

وعاقب الهلال من قبل لجنة فض المنازعات بحرمانه من التعاقد لفترتي تسجيل، فِيْ إطار تجديد عقد محمد كانو، على الرغم من توقيع اللاعب لنادي النصر بعد انضمامه إلَّى الفترة المجانية.

قدم الهلال طلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم. رفع عقوبة حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقد مؤقتا حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ قضية النجم الدولي محمد كنو.

وأشارت صحيفة الرياضية إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي سيستجيب خلال الساعات القليلة المقبلة لطلب الإجراءات المؤقتة المقدم من نادي الهلال.

تنتظر شركة Botafogo قرار مركز التحكيم

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وأشار “بوليفِيْب” البرازيلي إلَّى أن نادي بوتافوجو ينتظر قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي الذي يمنح الهلال حق إبرام عقود جديدة، مما يسهل عملية خروج ماثيوز بيريرا من النادي.

وظهر والد بيريرا فِيْ مقطع فِيْديو يشرح فِيْه رحيل نجله عَنّْ الهلال وانتقاله لبوتافوجو من الموسم الجديد، بسبب عدم ارتياحه للهلال.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن معاقبة الهلال بمنعه من التقييد جعلت إدارته ترفض الاستسلام لأي محترف، كَمْا أن تعليقه قد يفتح الباب أمام بوتافوجو لاستئناف المفاوضات للحصول على خدمات بيريرا.

وزاد الأمر أن الهلال أخذ خدمات بيريرا من وست بروميتش مقابل 18 مليون يورو، ولن يقبل رحيله بمبلغ أقل، لكن استياء اللاعب ورغبته الملحة فِيْ الرحيل قد ينتهِيْ بهما الأمر بتسهِيْل مسألة توقيعه لبوتافوجو، خاصة. فِيْ ظل إعجابه بالمدرب لويس كاسترو الذي يتولى التوجيه الفني للنادي البرازيلي.