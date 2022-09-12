بوتين تكتيكات حرب الغرب الاقتصادية فشلت.. واقتصاد البلاد ينمو

وقال إن تكتيكات الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا قد فشلت وأن اقتصاد البلاد ينمو.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي تناول الشؤون الاقتصادية، أن التخلي عَنّْ الدولار فِيْ روسيا أمر لا مفر منه.

“تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه (ضد روسيا) لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع ولهم”.

وأشار بوتين إلَّى أن تنفِيْذ مجموعة من الإجراءات فِيْ روسيا لدعم الاقتصاد الوطني حالت دون حدوث ركود اقتصادي وساهمت فِيْ استقرار التضخم.

وشدد بوتين على أن “مؤشر التضخم سيستمر فِيْ التراجع فِيْ روسيا، وانكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي قد تباطأ إلَّى 4.3٪، تزامنا مع تعافِيْ النشاط الاقتصادي”.

وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي يسير على طريق النمو.