قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبيع الغاز الروسي فِيْ جميع أنحاء العالم.

وفِيْ كلمة ألقاها فِيْ الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، قال بوتين إن مقترحات خفض أسعار الغاز الروسي “غبية”.

وهدد الرئيس الروسي بأن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط من الدول التي حددت سقفاً للأسعار، نافِيْاً أن تكون بلاده تستخدم الطاقة “كسلاح” ضد أوروبا.

وأوضح الغرب أن الثقة فِيْ الدولار واليورو والجنيه البريطاني تراجعت.

وأكد بوتين أن قرارات الغرب قصيرة النظر فِيْما يتعلق بالأمن والاقتصاد.

وقال “العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم أجمع، ولا يمكن عزل روسيا وسندافع عَنّْ مصالحنا، وسيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني فِيْ مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية”.

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وعَنّْ مستويات التضخم فِيْ بلاده قال بوتين إن التضخم فِيْ روسيا آخذ فِيْ التراجع وبحسب نتائج العام سيكون عَنّْد 12٪، وأن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة فِيْ العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية. .

كَمْا أكد بوتين أن بلاده ستسجل فائضا فِيْ الميزانية هذا العام بنحو 24.5 مليار دولار.

وأضاف بوتين أن التوقعات تشير إلَّى انكَمْاش طفِيْف فِيْ الاقتصاد بنسبة 2٪ على الأقل.

ولمح بوتين إلَّى إمكانية ة اتفاقية تصدير الحبوب، بحجة أن الشحنات لا تصل إلَّى الدول المحتاجة.