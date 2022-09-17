بوتين مستعدون لتزويد العالم النامي بالأسمدة مجاناً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أوروبا رفعت جزئياً العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية، وأن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية فِيْ الموانئ الأوروبية.

وأعرب بوتين عَنّْ استعداد روسيا لتزويد العالم النامي بالأسمدة “بالمجان”، قائلا إنهم “مستعدون للعمل على حل قضايا الطاقة والغذاء فِيْ العالم”.

كَمْا قال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على زيادة صادرات الحبوب.

يعاني القطاع الزراعي العالمي من أزمة الأسمدة، حيث يأتي حوالي 10٪ من إنتاج الأسمدة فِيْ العالم من روسيا، وفقًا لتصريحات الرئيس السابق لـ LEP، Earthearn Cousin، الذي قال إن ما يقرب من نصف الغذاء المنتج فِيْ العالم اليوم وخاصة المواد الغذائية التي ينتجها 500 مليون مزارع. ويعتمد حوالي 50٪ من أصحاب الحيازات الصغيرة على مدخلات الأسمدة.

وأضاف “ما نعرفه هُو أنه مقابل كل تخفِيْض بنسبة 1٪ فِيْ الأسمدة، فإنه يقلل من توافر الغذاء لما يصل إلَّى 30 مليون شخص”.