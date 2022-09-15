بوتين وفد روسي من 80 شركة كبرى يزور إيران الأسبوع المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن وفدا من 80 شركة كبرى سيزور إيران الأسبوع المقبل.

يحضر بوتين والرئيس الإيراني إبراهِيْم رئيسي قمة منظمة شنغهاي للتعاون فِيْ سمرقند بأوزبكستان.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال فِيْ وقت سابق إن طهران وقعت

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية لتورطها فِيْ تزويد روسيا بطائرات مسيرة حربية لاستخدامها فِيْ العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

وتنص العقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها على هذه الكيانات، على وجه الخصوص، على تجميد جميع أصولها وممتلكاتها فِيْ الولايات المتحدة. كَمْا تزيد هذه العقوبات من المخاطر التي تتعرض لها كل شركة فِيْ العالم تتعامل مع هذه الكيانات، لأنها تجعل هذه الشركات عرضة للعقوبات الأمريكية.