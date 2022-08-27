بوتين يأمر بصرف معاشات للأوكرانيين.. شرط التواجد فِيْ روسيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمعاشات تقاعدية شهرية ومنح مالية مختلفة للأوكرانيين الذين اختاروا روسيا كبلد نزوح لهم.

وقع بوتين، السبت، مرسومًا يستهدف أولئك الذين غادروا أوكرانيا ووصلوا إلَّى روسيا، بمن فِيْهم المتقاعدون والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

ينص القرار، الذي نشرته بوابة حكومية، على معاشات تقاعدية شهرية قدرها 10000 روبل (170 دولارًا) لأولئك الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا منذ 18 فبراير.

كَمْا يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على نفس الدعم الشهري، بينما يحق للمرأة الحامل الحصول على مبلغ يدفع لمرة واحدة.

وينص القرار على دفع مدفوعات لمواطني أوكرانيا وكذلك دونيتسك ولوهانسك، وهما كيانان منفصلان فِيْ شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما فِيْ فبراير / شباط فِيْ خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

فِيْ 18 فبراير، أمر بوتين بإعطاء 10000 روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوهانسك.

وتقول روسيا إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا لحماية نفسها والدفاع عَنّْ المتحدثين بالروسية التي تقول إنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل السلطات الأوكرانية، وهُو ما تنفِيْه كييف.

جنسية سهلة

وفِيْ يوليو الماضي، أصدر بوتين قرارًا لتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين.

وفقًا للمرسوم، “يحق لجميع مواطني أوكرانيا التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب الإجراءات الميسرة.

فِيْ 27 أبريل، قال الرئيس الروسي خلال زيارة لبكين إن روسيا تعتزم تسهِيْل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين.

وقال بوتين للصحفِيْين “نفكر فِيْ منح الجنسية بطريقة مبسطة لجميع مواطني أوكرانيا وليس فقط لمواطني جمهُوريتي لوغانسك ودونيتسك”.

جوازات السفر

فِيْ 25 مايو، وقع الرئيس الروسي بوتين مرسوماً يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريزهِيْا وخيرسون فِيْ جنوب أوكرانيا.

وأعلنت كييف أن خطة موسكو لتسهِيْل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون فِيْ المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية فِيْ أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بالسلوك “الإجرامي”.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية فِيْ بيان إن “الإصدار غير القانوني لجوازات السفر يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلاً عَنّْ قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.

تخضع منطقة خيرسون فِيْ جنوب أوكرانيا للسيطرة الكاملة للقوات الروسية، بينما تسيطر موسكو جزئيًا على منطقة زابوريزهِيْا الواقعة فِيْ الجنوب الشرقي.

وذكرت موسكو والمسؤولون الموالون لها أن المنطقتين ستصبحان جزءًا من روسيا.

فِيْ عام 2009، صدر مرسوم يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لشعب “جمهُوريات” دونيتسك ولوغانسك الانفصالية فِيْ شرق أوكرانيا.

لم يشترط المرسوم على المتقدمين الإقامة فِيْ روسيا، ولم يقدموا دليلاً على أن لديهم أموالاً كافِيْة أو اجتازوا امتحان اللغة الروسية.

تلقى مئات الآلاف من مواطني منطقتي دونيتسك ولوهانسك فِيْ أوكرانيا بالفعل جوازات سفر روسية.