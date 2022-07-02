بوتين يربك سوق الغاز بعد السيطرة على “سخالين 2”

أسواق الغاز فِيْ مَوعِد مع اختبار جديد قد يدفع الأسعار للصعود، بعد قرار الرئيس الروسي السيطرة على مشروع “سخالين 2” للغاز والنفط فِيْ أقصى شرق روسيا.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل حقوق مشروع سخالين -2 للنفط والغاز الطبيعي إلَّى شركة تشغيل روسية جديدة، فِيْ خطوة تثير مخاوف المساهمين الأجانب، أبرزهم شل وميتسوي وميتسوبيشي.

وتهدد هذه الخطوة بزعزعة استقرار سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني بالفعل من نقص فِيْ المعروض، رغم أن موسكو قالت إنها “لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2”.

بموجب المرسوم، سيتم نقل جميع الحقوق فِيْ المشروع المشترك إلَّى روسيا، فِيْ حين برر بوتين القرار بالقول إن العقوبات الغربية تهدد قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج.

وانخفضت قيمة حقوق المساهمين فِيْ شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة.

سيُسمح للمساهمين السابقين، غازبروم (50٪ زائد سهم واحد)، شل (27.5٪ ناقص سهم واحد)، ميتسوي (12.5٪) وميتسوبيشي (10٪)، بالاستثمار فِيْ الشركة الجديدة، التي لم يتم تشكيلها بعد.

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة التقليدية فِيْ وقت تعاني فِيْه دول الاتحاد الأوروبي من ندرة إمدادات مصادر الغاز الروسية، وسط صعوبة الحصول على احتياجاتها من مصادر أخرى.

يعد مشروع سخالين 2 من أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم، حيث يبلغ إنتاجه 12 مليون طن. يتم توجيه شحناتها بشكل أساسي إلَّى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى.

وقالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، إنها لن تتخلى عَنّْ مصالحها فِيْ سخالين 2، حيث تمتلك ميتسوي اليابانية حصة 12.5 فِيْ المائة وميتسوبيشي 10 فِيْ المائة.

وقاد قطاع الطاقة، الجمعة، ارتفاع معدل التضخم فِيْ دول اليورو، حيث سجل فِيْ يونيو 8.6٪ بوتيرة سنوية، بعد أن سجل 7.4٪ فِيْ أبريل و 8.1٪ فِيْ مايو.

لا يزال التضخم يؤثر بشكل أساسي على قطاع الطاقة، بما فِيْ ذلك الكهرباء والنفط والغاز وغيرها، حيث ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41.9٪ بوتيرة سنوية فِيْ يونيو بعد 39.1٪ فِيْ مايو.

قد يتدهُور الوضع أكثر إذا قررت موسكو وقف صادرات الغاز إلَّى أوروبا بالكامل ردًا على العقوبات.

عادت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، الجمعة، للارتفاع بعد أن هبطت بحدة يوم الخميس، فِيْ ظل تعطل إمدادات النفط الخام من ليبيا، مما أدى إلَّى تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات فِيْ السوق العالمية.

تداول خام غرب تكساس الوسيط، القياسي للنفط الأمريكي، عَنّْد حوالي 108 دولارات للبرميل، مستردًا خسائره يوم الخميس، بعد أن تراجعت صادرات النفط الليبية إلَّى نحو الثلث مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب اشتداد الأزمة السياسية. .

ظهرت مشكلة أخرى لصادرات الهند من الوقود بعد قرار الحكومة الهندية زيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل، كجزء من الجهُود للسيطرة على النقص المتزايد فِيْ العملات.

الهند هِيْ المورد الرئيسي للوقود فِيْ الأسواق العالمية، وأي تراجع فِيْ صادراتها قد يزيد من نقص المعروض فِيْ السوق، التي تعاني من قلة الإمدادات من روسيا.