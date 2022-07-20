بوتين يرهن تسهِيْل تصدير الحبوب الأوكرانية بشرط

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب برفع جميع القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية حتى تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفِيْ أعقب قمة ثلاثية مع نظيريه الإيراني إبراهِيْم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، “سنعمل على تسهِيْل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكننا ننطلق من فكرة أن جميع القيود المتعلقة بالنقل الجوي لـ” سيتم رفع صادرات الحبوب الروسية “.

واضاف “اتفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية لكن لم يأخذ أحد على عاتقه ان يصل هذه القضية برمتها الى نهايتها بما فِيْ ذلك شركاؤنا الامريكيين”.

وشدد الرئيس الروسي على أن “الأمريكيين رفعوا عمليا القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلَّى الأسواق العالمية”.

وأضاف “إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع فِيْ أسواق الغذاء العالمية، آمل أن يحدث نفس الشيء مع صادرات الحبوب الروسية”.

وفِيْ وقت سابق الثلاثاء، أعلن بوتين إحراز تقدم فِيْ المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على “وساطته” فِيْ هذا الملف.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن “الوثيقة النهائية” ستكون جاهزة قريبًا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.