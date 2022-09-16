بوتين يزف بشرى للدول النامية الأسمدة مجانا

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن روسيا مستعدة لتزويد العالم النامى بالأسمدة “بالمجان”.

وقال خلال كلمته فِيْ افتتاح قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” فِيْ سمرقند بأوزبكستان، إنهم “مستعدون للعمل على حل قضايا الطاقة والغذاء فِيْ العالم”.

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، واجه العالم المزيد من التحديات فِيْ قطاع الطاقة والغذاء، وأدت الحرب إلَّى تفاقم أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل بسبب التضخم والصعوبات فِيْ سلاسل التوريد.

يأتي ذلك فِيْ ظل امتلاك أوكرانيا لمخزون ضخم من المحاصيل الزراعية، وخاصة الحبوب والقمح.

زيادة صادرات الحبوب

كَمْا قال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على زيادة صادرات الحبوب.

وذكر أن أوروبا ألغت جزئياً العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية، وأن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية فِيْ الموانئ الأوروبية.

يعاني القطاع الزراعي العالمي من أزمة أسمدة، حيث يأتي حوالي 10٪ من إنتاج الأسمدة فِيْ العالم من روسيا، بحسب تصريحات الرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي، إيرثرن كوزين، الذي قال إن ما يقرب من نصف المواد الغذائية يُنتج فِيْ العالم اليوم، وخاصة الغذاء الذي ينتجه 500 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، يعتمد حوالي 50 ٪ منهم على مدخلات الأسمدة.

وأضاف “ما نعرفه هُو أنه مقابل كل تخفِيْض بنسبة 1٪ فِيْ الأسمدة، فإنه يقلل من توافر الغذاء لما يصل إلَّى 30 مليون شخص”.

افتح الموانئ الأوكرانية

وأشار بوتين مجدداً إلَّى اتفاقية الحبوب، التي سمحت برفع الحصار عَنّْ الموانئ الأوكرانية قبل نحو شهرين، من أجل تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، باعتبار تلك الأولوية. ينبغي أن تعطى للبلدان النامية والفقيرة.

وأشار إلَّى أن موسكو مستعدة للعمل على حل العديد من المشاكل فِيْ العالم، من أهمها الطاقة والغذاء.