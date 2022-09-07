بوتين يشعل أسعار النفط بـ17 كلمة.. ماذا قال

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء على خلفِيْة تهديدات روسية بالانسحاب من عقود إمدادات الطاقة.

عوّضت الأسعار الخسائر المتكبدة فِيْ وقت سابق من الجلسة عَنّْدما هبطت إلَّى أدنى مستوياتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر برميل النفط بعد تصريحات بوتين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.92 بالمئة إلَّى 93.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير شباط عَنّْد 91.20 دولار فِيْ وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 0.92 بالمئة إلَّى 87.68 دولار.

انخفض النفط الخام فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى خلال الجلسة عَنّْد 85.08 دولارًا، وهُو أضعف مستوى له منذ 26 يناير.

انتعشت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو ستتوقف عَنّْ إرسال شحنات الغاز والنفط إذا تم فرض حد أقصى لسعر إمدادات الطاقة الروسية.

إمدادات النفط نادرة

يتوقع المحللون أن تكون إمدادات النفط شحيحة بالفعل فِيْ الربع الأخير من العام.

مما يضيف مزيدًا من الدعم للأسعار، توقعات بانخفاض مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتنخفض بما يقدر بنحو 733 ألف برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ الثاني من سبتمبر.

ستصدر بيانات مخزون الولايات المتحدة الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، بعد يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها فِيْ أوبك + خفض أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا فِيْ أكتوبر.