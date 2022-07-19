بوتين يصدم أسواق الغذاء أزمة حبوب أوكرانيا لم تحل بالكامل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إحراز تقدم فِيْ المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكن الأزمة لم تحل بالكامل.

وجاء تصريح بوتين خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان فِيْ طهران، حيث شكره على جهُوده “للوساطة فِيْ توفِيْر منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل تصدير الغذاء والحبوب عبر البحر الأسود”.

قال بوتين لقد أحرزنا تقدما. لم يتم حل جميع القضايا بعد، هذا صحيح، لكن هناك تحرك وهذا جيد “.

وقال الرئيس التركي سنواصل التعاون مع الجانب الروسي فِيْ ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

فِيْ غضون ذلك، أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل عقوباته ضد روسيا يوم الأربعاء.

وقالت رويترز إن التعديل يسمح بإلغاء تجميد بعض أموال البنوك الروسية التي قد تكون ضرورية لتخفِيْف الاختناقات فِيْ التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على التجارة، والتي ربما فاقمت النقص الناجم بشكل رئيسي عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا وحصارها لموانئها المطلة على البحر الأسود.