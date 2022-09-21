بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش والنفط يتفاعل سريعا.. البرميل إلَّى 92.90 دولار

قفزت أسعار النفط أكثر من 2٪ اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عَنّْ تعبئة جزئية للجيش.

هذا تصعيد للحرب فِيْ أوكرانيا وأثار مخاوف من حدوث نقص إضافِيْ فِيْ إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمئة إلَّى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.38 دولار فِيْ اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة إلَّى 86.16 دولار للبرميل.

بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، فِيْ كلمة وجهها إلَّى الأمة.

أفادت قناة “آر تي” الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، لوجود مواجهة مطولة ضد أوكرانيا.

تعهد بوتين باستخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عَنّْ الأراضي الروسية، فِيْما يستعد الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مهددًا بتصعيد الصراع.

وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش فِيْ روسيا أمر منطقي وضروري فِيْ ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع على أمر ببدء التعبئة اليوم.

وأضاف بوتين أن القوات المسلحة ستستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرًا إلَّى أنها ستوفر لهم تدريبات إضافِيْة بالإضافة إلَّى جميع المزايا التي يتمتع بها من يخدمون فِيْ الجيش.

وقال فِيْ الرسالة “عَنّْدما تتعرض وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم بالطبع كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا”، مضيفا “هذه ليست خدعة”.

واتهم بوتين فِيْ خطابه كييف بالابتعاد عَنّْ محادثات السلام، حيث قال إنها تتصرف بأوامر من حلفائها الغربيين.

وأضاف “أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح يمكن أن تنقلب فِيْ اتجاههم”.