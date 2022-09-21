“بوتين” ينشر الرعب بالأسواق.. توابع زلزال تعبئة الجيش المدمر

نشرت قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية للجيش حالة من الرعب فِيْ أسواق الذهب والنفط والأسْهُمْ والعملات.

أسعار النفط ترتفع مع إعلان بوتين تعبئة الجيش

فور إعلان بوتين، قفزت أسعار النفط أكثر من 2٪ يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عَنّْ تعبئة عسكرية جزئية، وتصعيدًا للحرب فِيْ أوكرانيا، وإثارة مخاوف من مزيد من النقص فِيْ إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمئة إلَّى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.38 دولار فِيْ اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة إلَّى 86.16 دولار للبرميل.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، فِيْ كلمة وجهها إلَّى الأمة.

أفادت قناة “آر تي” الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، لوجود مواجهة مطولة ضد أوكرانيا.

تعهد بوتين باستخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عَنّْ الأراضي الروسية، فِيْما يستعد الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مهددًا بتصعيد الصراع.

وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش فِيْ روسيا أمر منطقي وضروري فِيْ ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع على أمر ببدء التعبئة اليوم.

وأضاف بوتين أن القوات المسلحة ستستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرًا إلَّى أنها ستوفر لهم تدريبات إضافِيْة بالإضافة إلَّى جميع المزايا التي يتمتع بها من يخدمون فِيْ الجيش.

وقال فِيْ الرسالة “عَنّْدما تتعرض وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم بالطبع كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا”، مضيفا “هذه ليست خدعة”.

واتهم بوتين فِيْ خطابه كييف بالابتعاد عَنّْ محادثات السلام، حيث قال إنها تتصرف بأوامر من حلفائها الغربيين.

وأضاف “أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح يمكن أن تنقلب فِيْ اتجاههم”.

الأسْهُمْ الأوروبية آخذة فِيْ الانخفاض

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية عَنّْد الفتح يوم الأربعاء، متأثرة بقرار روسيا الإعلان عَنّْ تعبئة جزئية للجيش، مما زاد مخاوف المستثمرين من قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة فِيْ وقت لاحق اليوم.

انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3 فِيْ المائة، مع تراجع معظم القطاعات الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم الطاقة 1 بالمئة، وسط ارتفاع أسعار النفط بفعل أنباء عَنّْ تحرك روسيا.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش، فِيْ تصعيد خطير للصراع فِيْ أوكرانيا وأول تعبئة من هذا النوع فِيْ موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

الذهب يكتسب زخما

بينما ارتفع الذهب يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فِيْ قرار أعاد جاذبية المعدن الأصفر كَمْلاذ آمن، لكن قوة الدولار وتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية حد من مكاسب.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلا 1670.57 دولار للأوقية بحلول 0803 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1680.40 دولار للأوقية.

وقال بوتين إنه وقع مرسومًا للتعبئة الجزئية للجيش، اعتبارًا من الأربعاء، وقال إنه يدافع عَنّْ الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير بلاده.

لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة حيث سعى المستثمرون إلَّى ملاذ آمن بالدولار أيضًا، الذي صعد إلَّى مستوى جديد، وهُو الأعلى فِيْ عقدين، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

ظل الاهتمام مركّزًا على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، والمتوقع الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن المتداولون على احتمالية بنسبة 81 فِيْ المائة أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بينما هناك احتمال بنسبة 19٪ أن الزيادة ستكون نقطة. النسبة الكاملة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا استثماريًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلا أن رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يولد عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلَّى 924.56 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلَّى 2163.75 دولارًا.

حرب العملات .. الروبل يهبط أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي إلَّى أدنى مستوى له منذ بداية أغسطس الماضي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عَنّْ تعبئة جزئية للجيش.

فقدت العملة الروسية أكثر من 1.6 فِيْ المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، لتصل إلَّى 62.10 روبل مقابل الدولار.

وعقب الخطاب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو فِيْ مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي أنه تم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، مشيرًا إلَّى أن من تم استدعاؤهم سيتلقون تدريبات عسكرية قبل انتشارهم.

وقال شويجو “لدينا موارد ضخمة و 25 مليون شخص. يؤثر القرار على 1٪ منهم”. وأوضح أن التعبئة “تنطبق على من لديهم خبرة عسكرية سابقة”. لافتا الى ان من خدموا فِيْ الجيش او كطلبة لن يطلبوا فِيْ هذا الاستدعاء.

وقال شويغو إن خسائر روسيا فِيْ الحرب فِيْ أوكرانيا بلغت 5937 جنديًا، مضيفًا أن “القادة العسكريين الغربيين يديرون عمليات فِيْ كييف”.

الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عاما

كَمْا قفز الدولار، اليوم الأربعاء، إلَّى أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن، حيث هزت الأسواق، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب، قبل رفع محتمل لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي.

وأمر بوتين، الأربعاء، بأول تعبئة للجيش فِيْ بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بـ “الابتزاز النووي”، فإن موسكو سترد بقوة بكل ترسانتها الضخمة.

أعطت هذه الأخبار دفعة قوية لمؤشر الدولار، وهُو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع أكثر من 0.5 فِيْ المائة إلَّى 110.87 وهُو أعلى مستوى منذ 2002.

وقع عبء البيع بسبب الأخبار على العملات الأوروبية، حيث زادت تعليقات بوتين من المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة تعاني بالفعل من عواقب خفض روسيا لإمدادات الغاز.

انخفض اليورو إلَّى أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 0.9885 دولار، بالقرب من أدنى مستوى فِيْ عقدين من الزمن سجله فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، وانخفض اليورو فِيْ التعاملات الأخيرة بنسبة 0.6 فِيْ المائة إلَّى 0.9912 دولار.

انخفض الجنيه بنسبة 0.4 فِيْ المائة، مسجلاً مستوى منخفضًا جديدًا، وهُو الأدنى منذ 37 عامًا، عَنّْد 1.1304 دولارات، حتى قبل تصريحات بوتين.

ارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام بنسبة 16 فِيْ المائة وهُو فِيْ طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويقول المحللون إن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد يجعل الدولار أقوى.

كَمْا وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلَّى أدنى مستوياتهما منذ سنوات يوم الأربعاء. سجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلَّى 0.5877 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.