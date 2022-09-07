بوتين يهدد بوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدد سقف للأسعار

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا تم تحديد سقف للسعر.

وفِيْ حديثه فِيْ منتدى اقتصادي فِيْ مدينة فلاديفوستوك بشرق البلاد، قال بوتين إن الحد الأقصى المقترح لأسعار الغاز الروسي “أحمق” وسيؤدي إلَّى زيادة الأسعار.

وأشار إلَّى أن موسكو بذلت كل ما فِيْ وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها، ومع ذلك، فمن المرجح أن تتفاقم المشاكل فِيْ سوق الغذاء العالمي.

وأضاف، أن ألمانيا والعقوبات الغربية مسؤولة عَنّْ فشل تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1، وقررت أوكرانيا وبولندا بمفردهما إغلاق خطوط أنابيب غاز أخرى إلَّى أوروبا.

وأضاف أن “غازبروم يمكنها استئناف نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 إذا أعيد توربين رئيسي إلَّى روسيا.”

وقال الرئيس الروسي إنه يثق بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أنا أثق بهم رغم الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ولا يمكنهم القول مباشرة إن القصف جاء من أوكرانيا.”

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت فِيْ تقريرها عَنّْ نتائج مهمتها فِيْ محطة زابوروجي للطاقة النووية أن عددًا من الحوادث التي وقعت فِيْ المحطة انتهكت مبادئ السلامة النووية، وحذرت من استمرار قصف المحطة. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلَّى تلف المعدات المهمة، وحدوث تسرب إشعاعي غير محدود.