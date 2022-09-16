بودبوز يكشف دور “نجم الأهلي السابق” فِيْ انتقاله إلَّى الراقي

أعرب الجزائري رياض بودبوز، لاعب كرة القدم لفريق الأهلي الأول، عَنّْ سعادته الكبيرة بالفوز بأول مباراة له بقميص الرقعي.

شارك بودبوز فِيْ فوز الأهلي 3-0 على أحد، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى الصفراء. “موسم 2022-2023”. .

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وقال بودبوز لديبورتيس السعودية “أنا سعيد للغاية بالنتيجة، لقد تمكنا من التحكَمْ فِيْ مجريات المباراة وتسجيل الأهداف فِيْ الأوقات المناسبة. أنا سعيد بالمشاركة وأحتاج إلَّى مزيد من الوقت للتوافق مع زملائي فِيْ الفريق”.

وتحدث بودبوز عَنّْ كواليس انتقاله للأهلي قائلا “تحدثت مع زملاء لعبوا للأهلي مثل يوسف بليلي ونصحني باللعب مع الأهلي وهُو فريق كبير”.

وعَنّْ تعليمات المدرب يوسف عَنّْبر، بين الشوطين، قال بودبوز “أعطاني المدرب الثقة الكاملة وأخبرني (العب كَيْفَ تعرف كَيْفَ تلعب)”.

وكشف بودبوز عَنّْ الهدف الثالث للأهلي الذي سجله أمام زياد الجهني قائلاً “تدربنا على هذه الخطوة، وتمكنت أنا وزميلي زياد من تسجيل الهدف”.

من جهته، أعرب زياد الجهني، هداف الأهلي الثالث فِيْ أحد، عَنّْ سعادته الكبيرة بالنصر قائلاً “الحمد لله .. حصلنا على 3 نقاط، والنقطة التالية أفضل، الله “. مستعد.”

وأضاف “عملنا على الكرات الطويلة أثناء التدريبات، والوضع الحالي فِيْ الأهلي جيد، ورسالتي للجماهِيْر هِيْ (بدعمكَمْ حققنا المطلوب وحققنا سلسلة انتصارات قادمة). “

حقق الأهلي فوزه الثاني فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، ورفع رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 5 مباريات، وقفز “مؤقتا” إلَّى المركز الخامس، فِيْما تجمد رصيد واحد عَنّْد 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.

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