بوراك أوزجيفِيْت يرد على خبر انفصاله عَنّْ فهرية أفجان

رد الممثل التركي بوراك أوزجيفِيْت على الأنباء التي انتشرت فِيْ الساعات الماضية عَنّْ دخوله فِيْ خلاف وانفصاله عَنّْ زوجته الفنانة فهرية أفغان، خاصة وأنهما من الثنائيات القوية فِيْ الوسط الفني التركي.

ووثق أوزشيفِيْت صورة برفقة فهرية وهِيْ تعانقها عبر حسابها على انستجرام ونشرت نفس الصورة عبر الستوري مرفقا تعليقًا “لا تكن أكثر سخافة .. اتركنا وشأننا حب”. للجميع “، فِيْ إشارة إلَّى مروجي الشائعات.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصابة فهرية ونجلها كاران بفِيْروس كورونا بينما كانت الأسرة فِيْ إجازة فِيْ بودروم.

ومؤخرا، احتفلت الفنانة التركية بعيد زواجها الخامس على الفنانة بوراك أوزجيفِيْت، ونشرت صورة رومانسية التقت بها الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام.

وثقت فهرية فِيْ الصورة تاريخ زواجهما الذي كان 29 يونيو 2017، ووضعت الرقم 5 برمز تعبيري على شكل قلب أحمر.

احتفل بوراك أوزجيفِيْت وفهرية أفغان مؤخرًا بعيد زواجهما

احتفالاً بذكرى زواجهما، شاركت النجمة التركية أيضًا صورة من حفل زفافها، وعلقت قائلة “دع عينيك تتدفق إلَّى قلبي دائمًا هكذا … أنا أحبك”.

يحظى الثنائي بشعبية كبيرة بين المعجبين، وتكون علاقتهم دائمًا محور اهتمامهم، لذلك لا توجد صورة لهم أو مقطع فِيْديو، أو حتى أعمالهم الدرامية، لا تمر دون التفاعل معهم.

فهرية أفغان تغازل زوجها دائمًا، والأخير لا يتردد فِيْ التعبير عَنّْ حبه لزوجته أيضًا خلال تصريحاته التلفزيونية.

التقى بوراك وفهرية فِيْ المسلسل التلفزيوني “جاليكوتشو” عام 2013، وتحولت صداقتهما إلَّى حب بمرور الوقت، وتزوجا عام 2017.

تنتظر فهرية أفغان وبوراك أوزجفِيْت طفلهما الثاني

استقبل الثنائي التركي الشهِيْر طفلهما الأول فِيْ أبريل 2022 فِيْ مستشفى أمريكي، واختارا له اسم كاران، ويتوقعان حاليًا أن يكون طفلهما الثاني فهرية فِيْ شهرها الخامس.

تنتظر فهرية أفغان وبوراك أوزجفِيْت طفلهما الثاني

وذكرت صحيفة الصباح التركية، أن الإعلامي عمر كرهان أكد أن الزوجين المشهُورين يعيشان حاليا بسعادة، فِيْ انتظار ولادة طفلهما الثاني.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فهرية كانت دائما تريد فتاة، مضيفة أن النجمة أبلغت أصدقاءها برغبتها وبدأت بالفعل فِيْ البحث عَنّْ اسم فتاة.

كَمْا شارك بوراك صورة صريحة له مع زوجته وابنه راكان يأكلان الآيس كريم مؤخرًا، وعلق قائلاً “عيد ميلاد سعيد لك دائمًا هكذا … نحن نحبك كثيرًا”.

من جهتها ردت فهرية “أحبك أكثر من أي وقت مضى”.