يبدو أن الممثل التركي بوراك دنيز بدأ فِيْ تصحيح رعب ما فعله قبل أيام تحت تأثير الكحول على زميلته الفنانة نيلبري شاهِيْن، وعشيقها إمرا يوسف، بعد أن هاجمهما فِيْ أحد الفنادق. اللغة التركية. .

اعتذرت دينيز لنيلبوري شاهِيْن فِيْ بيان نشرته عبر حسابها على إنستجرام، معربة عَنّْ أسفها الشديد لها ولأصدقائها الذين كانوا معها.

وقال دينيز “أود أن أعتذر لنيلبيري وأصدقائه، وكذلك لكل من شهد الحادث تلك الليلة، عَنّْ هذا الحادث المؤسف فِيْ نظر الجمهُور وسلوكي الذي ليس نموذجًا للمجتمع”.

وأضاف الممثل التركي “أود أن أدلي ببياني حول هذه القضية التي شغلت الجمهُور منذ يوم الجمعة الماضي وتسببت فِيْ العديد من الشكاوى. أود أن أوضح أنني مرة أخرى آسف للحادث الذي تعرضت له مع نيلبري وصديقها إمرا وصديقتها دنيز أكينجي فِيْ الفندق الذي أقمنا فِيْه فِيْ مهرجان أضنة السينمائي، والذي تسبب فِيْ انفصال أصدقائي فِيْ الطريقة التي لا أريدها.

وتابع “فِيْ صباح إحدى الليالي غير السارة التي كنت أرغب فِيْ المزاح فِيْها، حاولت الاتصال بهم مباشرة، إما من خلال مديري أو من خلالي، لأعتذر على الفور وشخصيًا، لكنني لم أنجح. وأود أن أعتذر من أجل نيلبري. وأصدقائه “.

وأضاف بوراك “أعتذر لكل من شهد هذا فِيْ تلك الليلة على هذا الحدث المؤسف فِيْ أعين الجمهُور وسلوكي لم يكن نموذجًا يحتذى به فِيْ المجتمع، وأود أن أكرر كَمْ أنا آسف لإزعاج الجمهُور به. ما القضية. آمل أن ينتهِيْ هذا الاستياء قريبا. مع أطيب التحيات، بوراك دينيز “.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية، فإن بدء الشجار وقع عَنّْدما التقى بوراك دينيز زميله نيلبيري شاهِيْن فِيْ أحد الفنادق بمدينة أضنة، وذهب إلَّى طاولته عدة مرات وفقد وعيه بسبب المشروبات الكحولية، الأمر الذي جعل نيلبيري ينهض من على الطاولة ويهِيْنه، ثم رد بوراك بالشتائم، وبدأ بالصراخ عليه، وعلى الفور، دخلت إمرا حبيب نيلبيري وتوجهت فِيْ اتجاه بوراك، فأجاب “هل ستضربني تعال، إضراب “. وتدخل الحاضرون وحاولوا إبقاء بوراك بعيدًا، فعادت عمرة إلَّى الفندق وتوجهت إلَّى الأمن وطالبت بتسجيل الكاميرات “.

بعد بضع ساعات أصدرت وكالة الأعمال بوراك دنيز بيانا قالت فِيْه “فِيْما يتعلق بالأنباء التي انتشرت عَنّْ بوراك اليوم، نود أن نعرب عَنّْ أسف الفنانة للخلاف الذي حدث بين الطرفِيْن فِيْ مأدبة عشاء وكان نتيجة عشاء لكننا بشكل قاطع”. يذكر أن القول بأن المتحدث باسم بوراك نيلبيري شاهِيْن كايا غير صحيح، ونأمل ألا يستمر الخلاف فِيْ أي مكان آخر “.

فِيْ غضون ذلك، أعلن محامي نيلبيري شاهِيْن رفع دعوى قضائية ضد بوراك دنيز بعد تعرضها هِيْ وعشيقها وصديق آخر للاعتداء اللفظي والجسدي.

يشار إلَّى أن بوراك شاركت مؤخرًا فِيْ بطولة مسلسل “شاهميران” مع الممثلة التركية سيريناي ساريكايا.