بورصات الخليج تترقب التضخم الأمريكي.. صعود أبوظبي وتراجع قطر

أقفلت أسواق الأسْهُمْ فِيْ منطقة الخليج متفاوتة يوم الثلاثاء قبيل صدور بيانات التضخم فِيْ الولايات المتحدة.

من المرجح أن تقدم بيانات التضخم أدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيقرر زيادة سعر الفائدة بشكل كبير.

وتقدم مؤشر دبي 1.1 بالمئة، مع صعود إعمار العقارية 2.4 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3٪ بقيادة زيادة 1.1٪ لسهم شركة التعاونية للتأمين و 1٪ لسهم شركة الرياض للتطوير.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بزيادة 0.9 بالمئة فِيْ بنك أبوظبي الأول.

وارتفعت أسهم أدنوك للحفر 2٪ بعد إعلان الشركة عَنّْ زيادة أرباحها للربع الثاني.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي 0.8٪، بسبب هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.3٪.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، لقياس ما إذا كان بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيخفف من معركته ضد التضخم ويخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي.

تُعد توقعات التضخم مكونًا حيويًا يراقبه صانعو السياسة النقدية فِيْ البنك المركزي الأمريكي عَنّْ كثب، حيث يقومون بزيادة أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أربعة عقود.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض ​​التضخم السنوي فِيْ أمريكا إلَّى 8.7 بالمئة فِيْ يوليو تموز مقارنة بـ 9.1 بالمئة فِيْ الشهر السابق.

تتوقع الأسواق المالية قراءات التضخم المقرر إجراؤها غدًا فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بعد البيانات القوية عَنّْ التوظيف فِيْ الولايات المتحدة، والتي خيبت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي قد يخفف سلسلة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المتزايد.

أقر مجلس الشيوخ قانون إنفاق بقيمة 430 مليار دولار يهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يقلل التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​والطويل، فضلاً عَنّْ عجز الميزانية، وفقًا لوكالة التصنيف موديز.