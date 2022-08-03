“بورصة أبوظبي” تستهدف جيلا جديدا من المستثمرين العالميين

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات مع منصة Trading View، بوابة المعلومات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

تهدف الاتفاقية إلَّى جذب جيل جديد من التجار والمستثمرين العالميين إلَّى السوق.

كجزء من الاتفاقية، أصبحت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة الآن مباشرة على منصة Trading View، ويمكن لقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يستخدمون المنصة الوصول إليها بسرعة وسهُولة، حيث تدعم المنصة أكثر من 18 اللغات ومنها العربية.

يوفر Trading View معلومات وأخبار وتحليلات مالية وأدوات متقدمة للمتداولين تمكنهم من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على اتجاهات ومؤشرات الأسواق. لديها قاعدة متنامية من المتداولين الاجتماعيين، بإجمالي أكثر من 30 مليون مستخدم شهريًا وأكثر من مليون مشترك فِيْ خدماتها المدفوعة فِيْ جميع أنحاء العالم.

قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية “يسعدنا التعاون مع منصة” Trading View “العالمية لإتاحة بيانات السوق من خلال قنوات جديدة، حتى يتسنى لعدد أكبر من المتداولين وهؤلاء المهتمين بالأسواق المالية يمكن متابعتها.

تأتي هذه الاتفاقية فِيْ إطار استراتيجيتنا الطموحة “ADX One”، والتي من بين أهدافها الاستثمار فِيْ تعزيز قدراتنا الرائدة والتحول التكنولوجي لضمان اتصال سلس بين المستثمرين والشركات فِيْ بيئة تداول نابضة بالحياة.

ستدعم مثل هذه الشراكات هدفنا المتمثل فِيْ الاستمرار فِيْ زيادة رأس المال السوقي وتعزيز مستويات السيولة بشكل كبير، بالإضافة إلَّى تنويع قاعدة المستثمرين لدينا “.

من جانبه، قال دينيس جلوبا، الرئيس التنفِيْذي لشركة Trading View “يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسمعة طيبة ومكانة رائدة، حيث يعد ثاني أكبر سوق مالي فِيْ الشرق الأوسط ويشهد نموًا وتطورًا مستمرين فِيْ الوقت نفسه. بوتيرة متسارعة.

ستمكننا الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها مع السوق من إتاحة بياناتها ومعلوماتها لقاعدة أوسع من الجمهُور وتحسين الوصول إليها وتوافرها فِيْ مجتمع التجارة العالمي، من خلال الاستفادة من الشعبية والانتشار الواسع النطاق منصة “Trading View” وقاعدة متزايدة من المستخدمين الذين يتابعون الأسواق والمستثمرون الأفراد النشطون فِيْ السوق. برنامج”.

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا عدة مبادرات جديدة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز مستويات السيولة لديه، أبرزها إطلاق سوق المشتقات المالية فِيْ الربع الأخير من عام 2022، وإطلاق المؤشر القياسي الجديد “فداكس 15”. فِيْ مارس من هذا العام بعد إبرام اتفاقية تعاون مع FTSE Russell لتطوير مؤشرات ذات علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلَّى إطلاق مؤشر العقود الآجلة لمؤشر “Fadax 15” فِيْ يونيو 2022، كأول عقود مؤشر آجلة متاحة على منصة المشتقات فِيْ السوق.