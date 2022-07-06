بورصتا “أبوظبي” و”البحرين” تطلقان منصة “تبادل”.. نقلة نوعية

أعلن كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين عَنّْ إطلاق منصة “تداول” الأولى من نوعها فِيْ المنطقة لتوفِيْر الوصول المباشر إلَّى الأسواق.

تم إطلاق المنصة فِيْ نفس الوقت فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.

قرع جرس الجلسة الافتتاحية للسوق لإطلاق المنصة فِيْ سوق أبوظبي هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني فِيْ مملكة البحرين. البحرين فِيْ بورصة البحرين، حيث تم بث الحدث على الهُواء مباشرة فِيْ كل من المقر الرئيسي لبورصة البحرين وبورصة أبوظبي. وزارة المالية، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول. عَنّْ سوق البحرين للأوراق المالية، ورشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفِيْذية لبورصة البحرين للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

يشار إلَّى أن منصة التبادل تأسست بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين فِيْ نوفمبر 2022 ؛ تعزيز أوجه التعاون بين الطرفِيْن وإحداث نقلة نوعية تهدف إلَّى تعزيز السيولة فِيْ السوقين، بما فِيْ ذلك التجارة عبر الأسواق.

توفر منصة “تداول” نظاماً متكاملاً يهدف إلَّى توفِيْر شبكة تداول بين البورصات الإقليمية والدولية. تتيح المنصة الاستثمار خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلَّى تمكين المستثمرين من التداول مباشرة من خلال الوسطاء المرخصين فِيْ كلا السوقين.

ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين نحو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الخدمات المالية. كَمْا يعكس إطلاق منصة “تبادل” التزام إمارة أبوظبي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة فِيْ خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة لتحقيق المزيد من الجوانب الاقتصادية. الازدهار لكلا البلدين.

يشار إلَّى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم 20 ألف مستثمر بحريني، بقيمة تداول إجمالية لـ “شراء + بيع” 1.3 مليار درهم، وحجم تداول “شراء + بيع” 320 مليون سهم فِيْ عام 2022.

ستكون منصة “تداول” متاحة لجميع المستثمرين الذين سجلوا لدى الوسطاء المحليين المعتمدين وأكَمْلوا إجراءات “اعرف عميلك” فِيْ البورصة المحلية فِيْ بلد إقامتهم. يتم تداول الأوراق المالية على منصة “تداول” بالعملة المحلية للبورصة ذات الصلة، وفِيْ بعض الحالات، يتم تداول الأوراق المالية لا يوجد حد أدنى لأوامر التداول، ومع ذلك، يتعين على المستثمرين التداول فِيْ البورصات المحلية خلال أيام التداول المحددة وساعات وأيام العطل الرسمية فِيْ أسواق المال وساعات التداول لتداول الأوراق المالية المحددة فِيْ كلا السوقين.