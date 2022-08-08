بوسي تتغيب عَنّْ تشييع جثمان والدها بمسقط رأسه

تغيبت المطربة الشعبية بوسي عَنّْ تشييع جنازة والدها “محمد شعبان”، المتوفى أمس الأحد 7 أغسطس، حسبما أعلنت الفنانة الشابة برلنتي فؤاد عبر حسابها بموقع فِيْسبوك.

كتب برلنتي “خبر حزين جدا لا إله إلا الله .. يرحمك الله يا عم محمد يا طيب قلبك حساس .. ذهبت إلَّى ربنا خير من الجميع .. العم محمد. شعبان والد المطربة بوسي ادعو الله لك “.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عَنّْ أقارب المطرب الشعبي، أن جنازة المرحوم “محمد شعبان” أقيمت فِيْ مسقط رأسه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسط اختفاء تام لبوسي الذي لم يحضره. جنازته ولم يعلق بعد على نبأ وفاة والده.

وقالت صحيفة صدى البلد المحلية، إن جثة والد بوسي دفنت فِيْ مقبرة الأسرة بمنطقة الإشارة بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من أبناء المنطقة وأطفالهم، فِيْما لم تفعل بوسي ذلك. شوهدت بين والديها وإخوتها أثناء جنازة والدها.

وجاءت بوسي متجاهلة وفاة والدها الذي كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية الأربعاء المقبل، لكنها غادرت فِيْ وقت أبكر من المتوقع، حيث أشار متابعون إلَّى أنها لم تمنعه ​​فِيْ أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر مشاركة لبوسي على إنستجرام كانت قبل يومين من وفاة والده، وتحديداً يوم الجمعة 5 أغسطس، وهِيْ عبارة عَنّْ مجموعة من الصور الشخصية من جلسة تصوير مع كاميرا المصور رامي عريضة.

وبحسب ما ورد كان والد بوس الراحل يخرج من وقت لآخر للشكوى من أنها كانت تتجاهله لعدم مساعدته مالياً، على الرغم من طلبه للمساعدة منها، لكنه أكد مؤخرًا أن بوسي وزوجها على اتصال به. وأنها أرسلت له فِيْ عيد الأضحى مبلغا من المال وشاة ليذبح.

وتوقعت الجماهِيْر أن تكون هذه التصريحات من علامات المصالحة بينهم، وأن تتغلب بوسي على الخلافات مع والدها، لتشترك فِيْ جنازته، لكنها كانت غائبة وتجاهلت الأمر تمامًا، الأمر الذي صدمها نتيجة لذلك. هذا السلوك.

يشار إلَّى أن النجمة الشعبية بوسي كانت قد أكدت فِيْ تصريحات تلفزيونية سابقة أن والدها لم يسأل عَنّْها بعد انفصالها عَنّْ والدتها، لكنها رغم ذلك ساعدته مالياً بشكل شهري.