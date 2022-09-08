بوسي ترد على انفصالها عَنّْ هشام ربيع بصور رومانسية

ردت المطربة الشعبية، بوسي، على نبأ انفصالها عَنّْ زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بعد أن ترددت أنباء على نطاق واسع فِيْ الساعات الأخيرة عبر مواقع إعلامية وصحف مصرية.

ونشرت بوسي صورتين ظهرت فِيْهما بشكل رومانسي مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، لتضع حدًا للتكهنات والأخبار وتؤكد أنهما يعيشان حياة سعيدة وأنه لا صحة لما قيل عَنّْ علاقتهما. انفصال.

وعلقت المطربة الشعبية الصورتين بقلوب حمراء دون التعليق عليها فِيْما ظهر زوجها وهُو يقبل فمها بالمقطعين.

تسببت هذه الصور فِيْ حالة من السعادة لدى متابعي بوسي، على أمل أن تظل حياتها الزوجية مستقرة وأن تحقق النجاح فِيْ الفترة المقبلة.

وحدث الحديث عَنّْ انفصال بوسي وهشام ربيع بعد ظهُور الأخير مع زوجته الأولى، كَمْا نُشر فِيْ إحدى الصفحات، وعلق “مبروك العودة معا عزيزي الله يرزقك”. واحد للآخر “.

وقال متابعون إن بوسي حذفت اسم زوجها هشام ربيع من صفحته على إنستجرام، وكذلك صفحة الأخير التي لم تحمل اسم الفنان المصري على إنستجرام.

أما منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى، فقد تابعت زوجها مرة أخرى على صفحته على إنستجرام.

وعلق المتابعون على أن هذه العلامات تبدو وكأنها تشير إلَّى احتمال انفصال بوسي وزوجها، وأن الأخير سيعود إلَّى زوجته الأولى.

احتفل مشغول بزفافه فِيْ مايو

كانت بوسي وهشام ربيع قد احتفلتا بزفافهما فِيْ الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، بشكل مفاجئ، بعد أن أخفت الفنانة المصرية خطوبتها عَنّْ الجمهُور.

تم الترحيب بالعروسين بالطبل والمزمار بعد وصولهم لحضور حفل زفافهم فِيْ أحد الفنادق، وظهر الفِيْديو بوسي وهِيْ تمسك بيد زوجها، ومن ناحية أخرى باقة من الورود.

انفصل هشام ربيع عَنّْ زوجته الأولى، ثم تطورت علاقة ودية بينه وبين الفنانة بوسي، تطورت إلَّى مشاعر حب توجت بالزواج.

من ناحية أخرى، يعد هذا هُو الزواج الثاني للفنانة بوسي، بعد انفصالها عَنّْ زوجها الأول منظم الحفل فاتن سعيد.

عمل مزدحم

يشار إلَّى أن بوسي طرحت مؤخرًا أغنية “Yo vendo el mundo”، عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، والتي كتبها عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

كلمات أغنية “أبيع العالم” جاءت على النحو التالي أبيع العالم … بالنسبة لك يا روحي، فِيْ ثانية، لا أريد أي شيء آخر. أنت من العالم بما فِيْه الكفاية.