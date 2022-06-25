بوليتيكو السعودية شريك مهم والولايات المتحدة بحاجة لها

قالت بوليتيكو إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية على عدة جبهات، وقد أدركت الإدارة الحالية هذه الحقيقة، وفقًا لكبار المطلعين على المجلة.

منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، كان هناك عدد من الزيارات خلال العام الماضي أو نحو ذلك، حيث ذهب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى هناك، وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز. وبالمثل، كانت هناك أيضًا زيارات سعودية للولايات المتحدة. انضم.

وأضافت بوليتيكو هناك اعتراف في البيت الأبيض بأن السعوديين، على الجبهتين الاقتصادية والأمنية، شريك مهم والولايات المتحدة بحاجة إلى المملكة، وقد شجعت المشاكل الدولية الأخيرة البلدين على تعميق علاقتهما.

وتابع التقرير إن الولايات المتحدة رأت أن العلاقة مع المملكة أكبر من أن تكون ضعيفة أو تفشل، ولذلك نظرت واشنطن إلى شريكها القوي على مدار سنوات، السعودية، هذه علاقة عمرها 75 عامًا.

وفي الوقت الحالي تأمل الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وكذلك استقرار بعض اقتصادات المنطقة مثل لبنان والعراق، وكذلك مناقشة الوضع فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في المنطقة

وجاء في التقرير أن معظم المشاكل السياسية الكبرى في ذلك الجزء من العالم لا يمكن حلها إلا بتدخل المملكة باعتبارها حجر الزاوية في المنطقة.

El informe concluyó diciendo No se puede negar el papel de Arabia Saudita en el desempeño de papeles muy importantes en la región árabe y el Medio Oriente, y de manera similar, no se puede negar que es el aliado estratégico más importante de Estados Unidos en العالم.