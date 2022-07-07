بيئة الجوف تضبط مخالفتي حفر آبار عشوائية

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة له حملات المراقبة الميدانية لرصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة ومحافظاتها خلال أيام عيد الأضحى.

كشف الانتهاك

وخلال أسبوع ضبطت فرق المراقبة والتفتيش مخالفتين منفصلتين، أولهما حفر آبار المياه دون ترخيص. العمل بدون ترخيص أصحاب الآبار وفق نظام المياه.

تفاصيل العقوبة

تجري فرق المراقبة جولات المراقبة على مدار 24 ساعة في اليوم للقبض على المخالفين للقوانين والأنظمة. تبلغ غرامة حفر الآبار بدون ترخيص 25 ألف ريال بحق مالك البئر وغرامة لمالك معدات الحفر. 50 ألف ريال في تنفيذ نظام المياه ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المكب. البئر المخالف على حساب مالكه.